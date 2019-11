Se reunirán para definir futuro celeste

Ciudad de México.- La directiva de Cruz Azul tendrá mañana una reunión para definir la lista de transferibles y, sobre todo, sumar candidatos para el puesto de director deportivo que dejó Ricardo Peláez a mitad del Apertura 2019 y que quedó vacío.

El vicepresidente de la Máquina, Alfredo Álvarez, declaró que ya tienen un perfil ideal para la silla que dejó libre el ahora directivo del Rebaño Sagrado.

"Tiene que ser una gente que maneje diferentes temas, tipo deportivo, administrativo, jurídico y que sepa de planes y programas porque finalmente lo que nos interesa es todo lo deportivo.

"Es muy respetable lo que hizo Ricardo, pero finalmente lo que nosotros necesitamos es alguien que cumpla el perfil", declaró Alfredo Álvarez.

Abundó que la directiva cuenta con un análisis de los futbolistas del plantel tanto de sus cualidades como de su actitud, la que ve como clave en la planeación del equipo.

"Estamos haciendo, tal vez como no se había hecho antes, un análisis de cada uno de los jugadores además de la actitud, hay muchos que vienen, están, no pesan, tal vez no sienten la responsabilidad de deben de sentirse alguien que viene en Cruz Azul", concluyó.