Se saca Iniestra un '10' en Pumas

Ciudad de México.- Un "10" para el 'Lobo'

Desde hace 21 años ningún canterano portaba el número 10 en Pumas, pero Andrés Iniestra se aplicó, hizo la tarea, aprobó el torneo pasado con honores al jugar los 17 partidos de la Fase Regular como titular, sumando mil 462 minutos disputados, ganándose a pulso la titularidad y demostrando que su paso por Venados en el Ascenso le sirvió para crecer futbolísticamente.

Fue un alumno aplicado, pues su conducta fue intachable dentro y fuera de la cancha, pues a pesar de que su misión es detener a los contrarios en la media, nunca fue expulsado. Sin importar quien estuviera en el timón, David Patiño o Bruno Marioni siempre estuvo en el 11 inicial.

"Quedó libre (el número 10) y yo levanté la mano para pedirlo, fue como un reto para mí, para que este torneo ya no me tomen como un joven, quiero ser alguien importante, tomarlo por el lado de la responsabilidad, saber el peso que tiene la playera y así exigirme mucho más para dar los resultados que esperamos", explicó Iniestra a CANCHA.

El número 10 lo han portado en Pumas jugadores como Abraham González, Daniel Ludueña, Martín Bravo, Ignacio Scocco, Aílton da Silva, entre otros, siendo Braulio Luna el último canterano en lucirlo.

"Sé que es un número que lo han portado grandes jugadores, motivado mas que presionado, quiero estar a la altura de ellos, es una gran motivación", agregó.

Iniestra mencionó que el número no corresponde a la posición que juega en el medio campo, pero le gusta que la responsabilidad recaiga en él, pues tiene ganas de sumarse a los jugadores que se echan el equipo a la espalda para sacarlo adelante.

Así como en la escuela los mejores alumnos se distinguen por ser perfeccionistas en todas las materias, el "Lobo" Iniestra dijo que trabajará en todos los rubros para ser un futbolista más completo.

"Lo que me caracteriza es el no dejar de luchar, el liderazgo, siempre ser aguerrido, mi intensidad en la cancha, en ese sentido lo hago bien. Me gusta ser un medio que defiende, pero también ir al ataque. Tengo que mejorar en otras cosas como ir más hacia adelante, buscar pases para gol. Si quiero portar el número como se debe, debo mejorar en eso", subrayó.

LAS FRASES

"El torneo pasado me tocó una buena temporada en lo personal, en cuanto a minutos y jugadas, pero nadie estuvo contento, más allá de haber jugado todo los partidos, me quedé muy insatisfecho. No importaba que haya sido el hombre de hierro, este torneo las cosas tienen que cambiar".

"En la escuela cuando era pequeño un amigo me dijo 'Lobo', primero se me hizo un apodo tonto, poco a poco se fue pasando la voz y los profesores me empezaron a llamar así, mi familia, de repente mis primos, mis tíos, nadie me decía por mi nombre y me empezó a gustar mucho, ahora me identifico con la fiereza de un lobo".