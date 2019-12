Se sienten orgullosos

Qatar, Doha.- Fue un largo camino al vestidor desde la cancha del Estadio Internacional Khalifa.

Porque en lugar de estar cruzando la zona mixta, los jugadores de los Rayados se veían jugando tiempos extras, pero un gol de último minuto de Roberto Firmino lo decidió todo.

En sus rostros se podía ver la decepción por el resultado, pero en sus palabras sacaron el orgullo por haber jugado al tú por tú contra el Liverpool, el campeón de Europa.

"Hicimos un buen trabajo y sabíamos que no iba ser fácil, pero todo el grupo hizo un buen trabajo. Estoy orgulloso de este equipo", dijo el capitán Dorlan Pabon.

Los Rayados no pudieron ser el primer equipo de México o de la Concacaf en meterse a una Final del Mundial de Clubes, pero eso no les quita el buen sabor de boca.

"Fue un gran partido de todos, sabíamos la jerarquía del rival, aún así tuvimos muchas ocasiones que lastimosamente no pudimos hacer, aún así me voy contento por el trabajo del equipo", comentó el mediocampista Celso Ortiz.

"Pueden estar orgullosos de nosotros en el futbol mexicano, dejamos bien en alto esto y tendremos que seguir con lo que viene".

En el Monterrey se quedaron con la idea de que hicieron todo lo que estaba en su poder. Se fueron del Khalifa con buenas sensaciones.

"Siempre me voy a llevar lo positivo. Ningún compañero mío, ninguno tuvo miedo de enfrentar a este equipo poderoso. Todos hicieron un gran trabajo y no nos alcanzó ante el mejor equipo del mundo, hicimos todo lo posible", destacó el defensa Nicolás Sánchez.

Y así, el Monterrey no logró un buen resultado, pero sí dejó una buena imagen.