Se suspende partido de la Champions por racismo

Jugadores del Istanbul Basaksehir abandonaron el duelo ante PSG al minuto 22, por la Jornada 6 de la Champions League, luego de que el cuarto árbitro, Sebastian Coltescu, presuntamente llamara "negro" a Pierre Webo, auxiliar del conjunto turco.

El insulto habría sido escuchado por Webo y Demba Ba, delantero del Istanbul, al minuto 13. Durante ese lapso, los jugadores de ambos equipos optaron por detener el encuentro que se disputaba en el estadio Parc des Princes, en París.

Los primeros reportes indican que Coltescu habría insultado a Webo, quien le encaró furioso repitiendo la misma frase: "Why you say negro". Posteriormente, Webo fue expulsado por el árbitro central Ovidiu Hategan.

De acuerdo a un dialogo recogido por la prensa, Ba cuestionó al arbitro rumano tras el insulto a Webo.

"¿Le has llamado negro?", preguntó Demba Ba a Coltescu, posteriormente Neymar y Kylian Mbappé se sumaron a los reclamos en contra del cuarto árbitro.

El encuentro fue detenido al minuto 22. Posteriormente el Istanbul Basaksehir lanzó un comunicado en su cuenta de Twitter condenando el acto.