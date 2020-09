Se tambalea duelo entre México y Costa Rica, podría cancelarse

Costa Rica.- El duelo amistoso entre las naciones de México y Costa Rica ha tenido complicaciones para que pueda seguir en pie, ya que la pandemia del Covid-19 ha dificultado la confirmación oficial de que si se celebrará para el próximo 30 de septiembre, pero esta vez es algo más serio y que es muy preocupante, pues Federación Costarricense de Futbol anunció que no se les ha otorgado la aprobación del protocolo sanitario a la selección.

El Ministerio de Deporte de Costa Rica no ha dado la autorización hasta el momento y faltan 9 días para el enfrentamiento, el cual se celebrará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y el cuadro espera respuesta inmediata de la propuesta del protocolo sanitario con el que los costarricenses emprenderán el viaje, así lo afirmó Rodolfo Villalobos, de la Fedefutbol.

"Es lamentable porque nosotros presentamos eso hace más de tres semanas, extraoficialmente no había problemas, estábamos tranquilos. Esta es a hora que seguimos buscando una respuesta, le mandé un audio a Hernán (Solano) y no me responde", declaró.

También mostró su inconformidad con las condiciones que las autoridades les han impuestos para poder viajar, ya que pese a que el equipo viajará en un avión privado para reducir el riesgo de contagio, los jugadores se tienen que someter a varios exámenes de Covid-19 y además pasar dos semanas de confinamiento obligatorio cuando regresen del partido.

“Sería una vergüenza para el país que nuestra representación nacional bajo un estricto protocolo donde se paga un avión privado para viajar en burbuja no lo pueda hacer y que se le permita a un turista ingresar al país simplemente con una prueba PCR", declaró.

