Se termina la temporada para 'Chucky' Lozano

La Haya, Holanda— Hirving Lozano no sufrió ningún daño grave en el ligamento cruzado de su rodilla derecha, pero la lesión del pasado jueves le hará perderse el resto de la temporada con el PSV, equipo que informó este lunes la situación del delantero mexicano.

El futbolista calificó como decepcionante su obligada ausencia en los dos decisivos partidos que le quedan al club de Eindhoven, que aún tiene probabilidades de proclamarse campeón en la Eredivisie.

"Mi rehabilitación ha comenzado. Voy a hacer todo lo posible para estar en las mejores condiciones lo antes posible", dijo el delantero, que se mostró aliviado de que la lesión no haya sido de mayor magnitud.

No obstante, se desconoce si llegará a tiempo para jugar con la Selección de México la Copa Oro 2019, que comienza en junio.

Lozano tuvo que ser retirado en camilla el pasado jueves entre gestos de dolor, tras una dura entrada al minuto 79 del partido de la Eredivisie entre el Willem II y el PSV.

El mexicano intentaba controlar un pase de su compañero Erik Gutiérrez cuando el defensa del Willen II, Freek Heerkens, se lanzó hacia la pelota y golpeó con dureza al delantero, que cayó al suelo.