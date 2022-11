Carlos Sánchez / El Diario

Impulsada por nuevos retos profesionales, la atleta de la UACJ Fernanda Cruz anunció esta semana su retiro de las competencias de alto rendimiento, decisión que compartió en sus redes sociales y aclaró que será de manera parcial, pues el próximo año espera participar en las carreras locales.

“Bueno, es una decisión que ya la venía pensando desde hace algunos meses. Es una despedida parcial porque precisamente no quiero retirarme del deporte, entonces, espero seguir corriendo, pero ya no en el alto rendimiento”, dijo Fernanda entrevistada en el Estadio Olímpico Universitario Benito Juárez, el mismo donde entrenó y compitió por varios años.

–¿Por qué la decisión de retirarte del alto rendimiento?

“La decisión es porque vienen nuevos retos profesionales, entonces, para estar bien enfocada tanto en el alto rendimiento como en lo profesional, hay que dedicarle tiempo y pues las cosas son muy celosas, y si no le dedicas el tiempo dejas de rendir en una, y ni una ni otra merecen eso. Hay que saber mediar las cosas y más que nada es por eso, por mis retos profesionales”, respondió la atleta de 24 años de edad.

Estudiante de la Maestría en Ingeniería Industrial, Fernanda recuerda que en la primaria la llevaban a competencias porque era la más rápida para correr, pero su carrera de atleta empezó en el 2012, cuando de pronto un día su mamá llegó con la noticia de que ya le tenía un entrenador y la llevó al Estadio 20 de Noviembre con el profesor David Serna.

Después, en el 2016, recibió la invitación por parte del entrenador Cosme Rodríguez para unirse al equipo de atletismo de la UACJ.

Fernanda aceptó la invitación, se integró al equipo en ese mismo año y ahí fue donde dejó las pruebas de fondo para pulirse en las de 400 y 800 metros, a pesar de que antes le habían dicho que no era buena para la velocidad por su estatura de 1.52 metros.

“Misteriosamente aquí el profe Cosme me hizo correr rápido y empezamos a destacar a nivel nacional en las pruebas de 400 y 800 metros”.

–¿Qué dejas atrás?

“Sí se dejan atrás muchas cosas. Desde la primaria estaba yo en esto, pero no los dejo atrás porque siento, y lo comenté en mi publicación, son cosas que siempre voy a llevar en mi corazón, pero a mis entrenadores, a los dos les debo tanto, a mis compañeros, realmente en el atletismo formé una familia, son algunos amigos que espero que estén por siempre en mi vida. Me voy muy satisfecha por eso, porque he recibido muchos mensajes de que fui la motivación de muchas personas y no hay nada más bonito que eso”.

–¿Qué sientes aquí en este momento al ver la pista?

“Ahorita viendo la pista sí dices ‘quiero volver’, pero las cosas si no acabaran no tendrían sentido, entonces uno sabe que se inicia algo y en algún momento tiene que acabar y creo que es lo que hace bonito las cosas”.

–¿Cuál es tu mensaje para los niños y jóvenes que te ven como un ejemplo?

“Me gustaría aportar a todos los niños y jóvenes que se animen a practicar cualquier deporte, obviamente yo voy a recomendar atletismo, que se animen, les abre las puertas, les cambia la vida, no sólo futbol, chicos, más cosas, un pista de tartán te desafía a ti mismo y te hace creer en ti, te abre muchas oportunidades y te cambia la perspectiva de vida”.

A finales del mes pasado, Fernanda Cruz tuvo su última competencia de alto rendimiento, el Panamericano Universitario que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, y donde consiguió medalla de oro como parte del equipo mexicano de relevo 4x400.

Conózcala

Nombre: Fernanda Carolina Cruz Cruz

Fecha de nac.: 6 de abril de 1998

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 24 años

Estatura: 1.52 m

Peso: 42 kg

Para saber

A finales del mes pasado, Fernanda Cruz tuvo su última competencia de alto rendimiento, el Panamericano Universitario que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, y donde consiguió medalla de oro como parte del equipo mexicano de relevo 4x400