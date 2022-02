Se va ruso Abramovich del Chelsea

Reforma

Ciudad de México.- El dueño del Chelsea, el ruso Roman Abramovich, entregó de manera repentina la gestión y cuidado del club de la Premier League al fideicomiso de una fundación benéfica.

La decisión fue tomada después de que miembros del parlamento británico pidieron al multimillonario ruso que entregara al equipo como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

Abramovich, quien ha sido dueño del Chelsea desde el 2003, no hizo mención de la guerra en su comunicado.

"Durante los casi 20 años que he sido dueño del Chelsea FC, siempre he considerado mi papel como un custodio del equipo y cuya labor es asegurar que seamos tan exitosos como podamos ahora mientras construimos hacia el futuro y con un papel positivo en las comunidades. Siempre he tomado las decisiones considerando los intereses del club. Sigo comprometido con esos valores. Es por esto que hoy le entregó al fideicomiso de la Fundación caritativa del Chelsea la gestión y cuidado del Chelsea FC''.

"Creo que en este momento están en la mejor posición de cuidar de los intereses del club, jugadores, personal y aficionados''.