Se ve Míchel como DT de Pumas en 2020

Ciudad de México.- Miguel González "Míchel" dijo que se siente seguro para continuar como director técnico de Pumas, pues hasta el momento nadie le ha dicho lo contrario y el presidente deportivo, Jesús Ramírez, lo ha tomado en cuenta para los ajustes que se harán de cara a la siguiente campaña.

"Nadie me dice lo contrario, si tuviera alguna otra intención, no planificarían conmigo, sabemos de los aspectos que no vamos a encontrar en el aspecto organizativo, pero eso no nos desanima, sabemos de un montón de situaciones, que se producen, los jóvenes de la Cantera que van a tener más posibilidades y así lo hemos demostrado debutando a seis, muchas realidades se van a convertir en posibilidades por las necesidades del equipo", dijo en conferencia de prensa.

El estratega español señaló que está buscando mantener muy en alto el ánimo del equipo universitario, que depende de los resultados de otros para lograr un boleto para la Liguilla.

"No soy un hombre que me he detenido nunca, mi obligación como entrenador es levantar los ánimos de la tropa, el equipo tiene que estar preparado por si acaso", declaró.

De acuerdo con "Míchel", el conjunto felino va a tener que ponerle imaginación para reforzarse el torneo venidero, donde tendrán que echar mano de los trueques para apuntalar algunas zonas.

"Lo planteamos como un gran acícate, son situaciones que no nos apartan del objetivo, sabemos que Pumas hoy en día va a tener dificultades para financiarse y tendremos que buscar otra serie de motivaciones, con jugadores de la Cantera, con otros que van a tener continuidad y tenemos que buscar trueques, cambios y algo de imaginación porque si no, no tendríamos ninguna posibilidad", abundó.

El estratega de Pumas dijo que las ausencias de Juan Pablo Vigon y Jeison Angulo obedecen a una decisión técnica, respecto al caso de Carlos González, esperan que se reporte mañana con el equipo tras haber superado un problema en el hombro. Nicolás Frayre sigue con molestias en la rodilla derecha por lo que lo mantendrán haciendo trabajo diferenciado.