Se vuelven a mirar Saúl Álvarez y Gennady Golovkin

Las Vegas.- Se volvieron a ver las caras después de 4 años, y no fueron nada cordiales las palabras que soltaron en la presentación realizada en Los Ángeles.

Saúl Álvarez y Gennady Golovkin presentaron oficialmente la pelea que sostendrán el 17 de septiembre, y el tapatío no se guardó nada.

"Esto es personal para mí. No pretendo ser alguien diferente, no puedo aparecer en medios u otro lugares y decir cosas y después pretender que no fue así. Es personal, el habló muchas cosas sobre mí y ustedes lo saben.

"No pudo esperar para estar en el ring. Él es diferente, pretende ser amigable pero es un pendejo. Pretende ser divertido y todo está bien, pero en otros lugares habla mierda, así es como es (Golovkin)", apuntó.

Será la tercer pelea entre ambos. En 2017 empataron y hace cuatro años ganó el mexicano la segunda en una cerrada pelea.

"Canelo" pondrá en juego sus cuatro cinturones de peso Supermediano, mientras que Golovkin subirá a ese división pues es campeón de peso Mediano.

El kazajo dijo que es problema del mexicano si piensa que esto es personal.

"No creo que sea personal. Así es el deporte. Es mi forma de ser. No trato de ser personas distintas. Yo salgo a boxear. Si él tiene algo personal, es su problema, no mío.

"Si ves los logros de mi rival, creo que ha hecho un gran trabajo. Soy fan del boxeo y le respeto mucho. Si dice que es personal, no entiendo por qué lo hace. Al final de la segunda pelea, nos dimos la mano y todo quedó en el pasado", añadió.