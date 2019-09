Señala Quintana desgaste físico de Santos

Ciudad de México.- El auxiliar técnico de Santos, Darwin Quintana, aseguró que el equipo no pudo mantener el ritmo en CU, luego del desgaste físico que han tenido últimamente, algo de lo que Pumas logró librar con la semana de descanso que tuvo.

"Indudablemente que estamos dolidos por el resultado, haciendo un análisis rápido venimos de una seguidilla de partidos, agarramos a un Pumas descansado que tuvo una fecha libre, en el primer tiempo estuvimos parejos.

"Somos un equipo que presiona,que tiene dinámica, que propone, venimos de una seguidilla que tuvieron casi todos pero justo a Pumas le tocó descansar y seguramente causó algún en el partido de hoy", dijo.

El auxiliar expresó que el árbitro Fernando Hernández se precipitó en la expulsión al técnico Guillermo Almada.

"Lo de Guillermo me parece que se apresura el árbitro porque tiene la o open hoy el reglamento, Guillermo no le faltó al respeto, puede amonestarlo, totalmente apresurada. Nos queda la duda de una jugada anterior cuando se buscaba el empate que no lo llaman, pero eso ya no depende de nosotros", declaró.