Sentimientos encontrados; Rubens Sambueza, con pasado crema

Ciudad de México.- Con pasado americanista y habiendo salido campeón con el equipo de Coapa en dos ocasiones, el argentino Rubens Sambueza reconoció la calidad que tiene el plantel actual dirigido por Miguel Herrera de cara a los enfrentamientos que sostendrán ante el León en las semifinales del Clausura 2019.

"América tiene buenos jugadores, buenos recambios. Es un equipo muy vertical, juegan mucho por las bandas y si les das una oportunidad de gol pueden concretar porque son muy contundentes”, señaló Sambueza en conferencia de prensa.

"Ya los dos equipos nos conocemos muy bien. Estas instancias ya son muy complicadas y en especial por los años que viví ahí en el club, pero hoy me toca defender otra camiseta, otro escudo y tanto ellos como yo vamos a querer ganar“, mencionó.

En el torneo regular, los Panzas Verdes se presentaron en el Estadio Azteca en la Jornada 6 y se llevaron los tres puntos tras derrotar a los cremas por 3-0.

Pero la serie se antoja pareja, pues el campeón América estará frente a frente contra el líder del torneo que estableció un nuevo récord de triunfos al hilo con 12.

¿Deberían los jugadores del América estar preocupados por enfrentar a un equipo que mostró gran calidad y poder durante el torneo?, se le preguntó a Sambueza.

"Si no lo están (preocupados), sería un error de ellos, los equipos que están en esta instancia son todos peligrosos, además, León fue al Azteca, se plantó con carácter y se trajo un buen resultado, así que ahora no debe ser la excepción, hay que ir con personalidad, porque nosotros vamos por otro campeonato para el club”, señaló.

Por otro lado, Sambueza mencionó que se siente en buen estado físico para afrontar ambos duelos luego de haber estado lesionado gran parte del torneo.

"Hoy me siento completo, me siento pleno por si el equipo me necesita, acá todos somos importantes. Me tocó perder una final contra León, pero ojalá ahora la pueda recuperar. Estoy muy ilusionado de poder hacer cosas importantes”.

"Sobre este duelo en particular, dijo que “se vuelve especial porque tiene un poco de todo, esos cuatro años que viví fueron buenísimos, de muchos éxitos, el tema de volver al Azteca, ya me tocó marcar dos goles ahí y llegar con el León con el que hemos hecho historia con los 12 triunfos seguidos, así que abarca un poco de todo esta emoción”.

Con el arsenal completo

El León solicitó a la Femexfut que JJ Macías juegue las semifinales ante el América y reporte después al Tricolor Sub 20.

Tras los cuartos de final, la directiva esmeralda consiguió que Macías pueda jugar ida y vuelta frente a las Águilas, aunque de pasar a la final no contarán más con el juvenil.

El goleador de 19 años reportará con la Selección Mexicana Sub 20 después del domingo, al igual que el jugador del Betis, Diego Lainez, para disputar la Copa Mundial de esta categoría, misma que se jugará en Polonia del 23 de mayo al 16 de junio, situación por la que todos los demás seleccionados ya se encuentran en Europa.