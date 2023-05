Será abuela una gran inspiración para Canelo Álvarez

Guadalajara, México.- En una de las noches más especiales de su carrera, "Canelo" Álvarez tendrá a una invitada de lujo: su abuela Enedina.

El regreso de Saúl Álvarez a su tierra será el marco para que Doña Enedina vea por primera vez a su nieto sobre un ring, donde expondrá los títulos Supermedianos del CMB, AMB, OMB y FIB ante el británico John Ryder.

"Mi abuela es muy importante para mí y para toda mi familia, es un ser muy especial y el que esté ahí significa mucho, porque nunca me ve en la televisión tampoco, porque se pone muy nerviosa y el hecho de que esté ahí... tiene 94 años y que me esté acompañado es algo muy especial", respondió "Canelo" a CANCHA previo a la conferencia de la pelea de ayer ante el británico Ryder.

La noche del sábado será especial para los Álvarez Barragán, pues además de la presencia de Doña Enedina Fernández, su abuela materna, quien cumplirá 95 años el 25 de mayo, estarán los hijos, padres y hermanos de Saúl, quienes apoyaron al pelirrojo para seguir en el boxeo y sortear los obstáculos de la vida.

"Al final de cuentas es lo que conoces y los sacrificios que pudieron ser o no vienen de la mano. Fue la vida que me tocó, no puedo decir si sufrí o no, era mi vida, era lo que conocía, que se batalló en muchas cosas, sí, pero era parte de mi vida. Uno disfruta y valora más las cosas cuando se te complica", dijo "Canelo", quien en un ejercicio de regresar en el tiempo compartió lo que diría a su yo del pasado de 21 años.

"Que siga con los mismos sueños, con las mismas ganas, con el mismo enfoque de siempre desde que inició con un objetivo de ser el mejor, que siguiera así".

El "Canelo" ve a Ryder como un rival complicado más que nada por el estilo que tiene, el que el mismo Saúl calificó como raro.

Tras completar su campamento en Los Ángeles, John Ryder llegó el 2 de mayo a México y tendrá pocos días para adaptarse a la altura.

"Ese no es mi problema, cada quien se prepara a conciencia, yo me vine un mes antes por lo mismo de la altura. Sí es mucha diferencia y ya veremos el sábado", comentó Álvarez.

RÉCORD GUINNESS

Los siete hermanos Álvarez Barragán recibieron ayer una placa de Récord Guinness por la mayor cantidad de hermanos peleando en un mismo evento de boxeo profesional, el cual fue en 2008.

"Es más emoción que presión, estoy muy contento de estar aquí, para mí es un honor que toda mi familia hayamos peleado en la misma noche y tener un Récord Guinness, estoy muy orgulloso de cada uno de ellos", comentó el "Canelo".