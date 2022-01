Será Medvedev rival de Nadal en Final de Australia

Reforma

Ciudad de México.- Daniil Medvedev se enfrentará a Rafael Nadal por el título del Abierto de Australia el domingo, después de una emocionante victoria sobre el cuarto cabeza de serie, el griego Stefanos Tsitsipas, en la Semifinal de hoy.

El ruso, número dos del mundo, llegó a la Final del Abierto de Australia por segundo año consecutivo al derrotar al tenista heleno por 7-6(5), 4-6, 6-4 y 6-1.

Si Medvedev vence en la Final, se convertirá en el primer hombre en la era abierta que gana sus dos primeros títulos de Grand Slam de forma consecutiva tras su triunfo en Nueva York el pasado septiembre.

El ruso privó a Novak Djokovic del Grand Slam en año calendario en la Final del Abierto de Estados Unidos y ahora tratará de impedir que Nadal establezca el récord masculino de todos los tiempos con 21 "majors".

Medvedev perdió los nervios al final del segundo set contra Tsitsipas, acusando a su rival de estar recibiendo instrucciones de su padre desde la banda, algo contrario al reglamento.

"Para ser sincero, no creo que las emociones me hayan ayudado demasiado", dijo el ruso en la pista. "Pierdes la concentración y demasiada energía. En cuanto lo hice, (pensé): 'Es un gran error'. Estoy contento de haber recuperado la concentración al principio del tercer set. Conseguí hacer algunos buenos saques y eso me devolvió al partido".

En la Semifinal anterior, Nadal superó al séptimo cabeza de serie, el italiano Matteo Berrettini, por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3,

quedando a solo una victoria de romper el triple empate a 20 Grand Slams con Novak Djokovic y Roger Federer.