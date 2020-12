Será recompensada; Marigol habla de su ingreso al Salón de la Fama

Ciudad de México

Su lucha, talento y pertinaz entrega en las canchas la convirtió en un referente del futbol femenil. Desde aquellos primeros años jugando con sus hermanos en las calles de Chalco, Estado de México, hasta su primer partido ya como estratega nacional, Maribel Domínguez graba cada momento en su memoria... ahora, su trayectoria en los campos quedará indeleble para el mundo cuando la futbolista mexicana ingrese al Salón de la Fama de Pachuca.

"Esos recuerdos son mis tesoros, cada vez que recuerdo algo tomo más fuerza para afrontar lo que está sucediendo ahorita; estoy muy feliz porque todos los esfuerzos se han visto ahora reflejados”, señaló Marigol en entrevista con Excélsior. “Afortunadamente, contaba con el apoyo de mi familia y de mucha gente alrededor mío para ponerme en el lugar correcto. Quiero ser un ejemplo para que las nuevas generaciones tengan objetivos en el futbol femenil.”

La ceremonia en la que Domínguez ingresará al recinto hidalguense se realizará en 2021, aunque aún no hay fecha precisa debido a la pandemia. La votación de la que salió esta nueva clase de 12 figuras fue el 10 de noviembre, un regalo adelantado de Navidad para Marigol, que tiene mucho que celebrar ahora. “Cuándo fue la investidura de Leonardo Cuéllar (otrora técnico del Tri femenil), nosotras estábamos ahí como parte de la selección, y recuerdo que yo comenté que ojalá algún día yo tuviera la oportunidad de estar en un evento tan grande y hermoso como ése”, expuso.

Es la máxima goleadora del Tri femenil: 75 tantos en 109 partidos oficiales. Disputó dos Mundiales (1999 y 2011), tres Copas Oro ( 2000, 2002 y 2006), los Olímpicos de Atenas 2004, los Panamericanos de Guadalajara 2011 y los Centroamericanos de Veracruz 2014.

"Había que esperar un tiempo después de retirada para ser entronizada, pero finalmente tendré esta oportunidad, estoy muy contenta, muy orgullosa, no lo esperaba”.

A pesar de su vasta carrera, a Maribel nunca le tocó jugar en una liga femenil profesional en México, como hoy la Liga MX Femenil. “Obviamente, me dio un poco de tristeza. "Desafortunadamente no tuve esa oportunidad, pero me siento contenta de saber que ya existe y que está funcionando extraordinariamente, eso para mí es una satisfacción enorme”, aseveró. “De los objetivos que tenía creo que pude alcanzarlos todos: jugar un Mundial, unos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos y bastantes Copas de Oro”, manifestó.

Retirarse para ocupar el banquillo no fue fácil, pues sus ganas de patear el balón seguían a tope.

"Lo tengo que reconocer: fue difícil, sobre todo cuando estás arraigada a algo y sientes que tienes todavía el punch de seguir jugando.Al principio me costó mucho, era una desesperación saber que ya había una liga y que yo no podía jugar en ella; desesperación de saber que antes, dentro del campo, yo podía realizar algo, ayudar y ahora estaba afuera (como estratega) y era totalmente diferente.”

Sin embargo, la ahora directora técnica de la Selección Femenil Sub 17 habló de cómo ha evolucionado en su etapa como estratega. “Me emociona y me motiva al mismo tiempo; estoy aprendiendo mucho y no sólo de mi profesión, sino también de las niñas; esa desesperación que sentía al principio por no poder jugar se está convirtiendo en paz, tranquilidad y motivación”.

Fuente: www.excelsior.com.mx