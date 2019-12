Sergio Flores triunfa en la Corrida Guadalupana

Ciudad de México.- Con una buena entrada en la Plaza de Toros México, se llevó a cabo la tradicional Corrida Guadalupana 2019 con toros de Begoña bien presentados, pero de poco juego en su conjunto para Sergio Flores, Andrés Roca Rey y Luis David Adame. Sergio Flores fue el triunfador tras cortar una oreja, en una tarde en la que el juez de plaza fue el protagonista.

De los toros, destacaron el primero por su bravura y el cuarto de la tarde por su raza y transmisión.

Sergio Flores cuajó una faena llena de recursos, pero con altibajos. Pinchazo y estocada caída en la suerte suprema. El juez de plaza concedió una oreja al diestro de Tlaxcala, aunque el trofeo fue protestado por un amplio sector del público.

En su primero, Flores enfrentó a un astado enfadado de buena embestida y con el cual tuvo pasajes interesantes con la muleta. Falló con la espada.

Andrés Roca Rey no tuvo opciones en su lote, en su primero pidió un toro falto de transmisión. Su faena de muleta calentó el ambiente, sin embargo, se fue apagando. Terminó con una estocada desprendida y trasera.

El quinto del festejo fue el más deslucido del encierro de Begoña. El torero peruano se arrimó al burel por ambos pitones, pero no se encontró con la colaboración del astado. Finalizó de estocada trasera y se fue de vacío.

Luis David Adame no corrió con suerte, el toro tuvo temple y nobleza en la embestida y a pesar de cuajar una faena limpia, el diestro de Aguascalientes no pudo conectar con el tendido. En el cierra plaza, Adame enfrentó complicaciones, luego que el juez de plaza condenó al toro a banderillas negras, en lo que fue una decisión muy protestada por los asistentes, el toro fue regresado a los corrales. Ya con el sexto en la arena, Luis David puso tesón y actitud, pero el toro fue manso y no lució en la muleta.

FICHA DEL FESTEJO:

Sergio Flores (negro y oro): Silencio tras aviso y oreja con protestas.

Andrés Roca Rey (blanco y plata): Silencio en su lote.

Luis David (azul rey y oro): Silencio en su lote.

Incidencias: Al finalizar el paseíllo se escuchó el Ave María de Gounod, como homenaje a la Virgen de Guadalupe. Destacó en banderillas Viruta, que saludó en el 2o. y Gustavo Campos, que saludó en el 4o. También Diego Martínez banderilleó con mucha eficacia, lo mismo que Ángel González.