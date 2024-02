Sergio Pérez es captado hablando con Toto Wolff

El piloto mexicano Sergio Pérez fue captado hablando con Toto Wolff, director de Mercedes, en el Paddock durante el inicio de los Tests de Pretemporada de la Fórmula Uno.

Helmut Marko, asesor del equipo de Red Bull, ha dado pistas del futuro de Pérez con la escudería para saber si se queda con el equipo hasta 2025, luego de admitir que una extensión de contrato sería posible.

En redes sociales, la imagen del jefe de Mercedes y el piloto mexicano desató las teorías de un posible acuerdo para 2025 tras la salida de Lewis Hamilton de las 'Flechas Plateadas'.

Algo que también generó tendencia fue que Carlos Sainz, papá del piloto español de Ferrari, fue visto con Marko y Christian Horner de Red Bull.

Sainz Jr. vivirá su última temporada con la Scuderia, luego de no renovar su contrato. Este será su último año con el equipo italiano luego del fichaje sorpresivo de Lewis Hamilton, quien dejará Mercedes tras 11 años y seis títulos mundiales.

"Todo parecía ir en el sentido adecuado para firmar, pero finalmente no ha sido así, como habéis visto. No tengo ni idea de dónde voy a estar, y buscaré la mejor opción no sólo para 2025, sino también para 2026.

"De momento, las sensaciones que estoy experimentando no son tan especiales todavía, pero cuando llegue el último fin de semana como piloto de Ferrari, seguro que será emocionante", dijo Sainz.

En el Paddock es habitual que pilotos y directivos charlen entre sí.