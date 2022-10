Sería Qatar 2022 el último Mundial de Messi

París, Francia.- El delantero argentino Lionel Messi está ilusionado con jugar el Mundial de Qatar 2022, el cual considera sería su último.

"Muchos chicos van a jugar su primer Mundial, su primer partido, quieras o no esa ansiedad no sabés cómo la va a manejar cada uno. Va a estar lleno de argentinos y eso hace que juegues más acelerado. Es importantísimo ganar el primer partido y no va a ser fácil. El Mundial pasado creíamos que iba a ser fácil, que íbamos a ser primeros del grupo y estábamos mirando los cruces, y no", dijo el jugador del PSG a ESPN.

"Hay ansiedad, nervios por el Mundial. Es el último, ¿cómo nos va a ir? No vemos la hora de que llegue, pero está el cagazo (emoción) de que nos vaya bien. Llegamos en un buen momento, con un grupo muy armado y muy fuerte, pero puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos. No siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba. No sé si somos los grandes candidatos, pero Argentina es candidato siempre, por su historia y lo que significa. Pero no somos los máximos favoritos, hay otras selecciones que están por encima de nosotros.

"Es mi último Mundial. Seguramente sí. Me siento bien, físicamente, pude hacer una pretemporada muy buena este año que no había podido hacer el año anterior, fue fundamental para empezar de otra manera y para llegar como llegué, con mucha mentalidad y mucha ilusión".

Messi, hoy de 35 años, recordó los mundiales que ha jugador con Argentina, manifestando que siente que merecían ganar la Final perdida en Brasil 2014 con Alemania.

"(En 2010) Tuve una lesión antes en Barcelona, venía jugando pero llegué al Mundial sin haber jugado los últimos meses. Jugué contra Holanda, contra México y después ya con Alemania no jugué. Teníamos una gran selección, un gran plantel, pero nos agarró Alemania.

"En 2014 teníamos un grupo espectacular. Veníamos a los golpes después de la Copa América, unas malas Eliminatorias y ganamos y a partir de ahí no perdimos más, nos fuimos fortaleciendo y no paramos hasta la final, que merecíamos ganar. En 2018 no llegamos bien, nos costó clasificar en las Eliminatorias. Hubo mucho cambio, mucho quilombo en el medio, con cambio de entrenadores, de jugadores. Terminamos mal, pero sigo pensando que si hubiéramos ganado el primer partido hubiera sido totalmente diferente".

Sobre la actual selección albiceleste, manifestó que siente un ambiente parecido al del 2014.

"Hace un tiempo que disfruto de jugar con la Selección. Cuando empezaron las críticas, empezaron a matar feo por no ser campeones. Hacíamos todo bien, incluso no perdíamos porque era por penales. Después vino todo este proceso hasta Rusia que fue jodido porque pasaron muchas cosas en el medio y después en 2019 un grupo totalmente nuevo, fue una Copa América que nos sirvió muchísimo para lo que vino. Dejamos buenas sensaciones contra Brasil y a partir de ahí arrancó todo.

"Comparto mucho el proceso del Mundial el 2014 porque es un grupo muy similar, donde nos llevábamos bárbaro, no veíamos la hora de que lleguen los partidos de Selección para estar juntos, nos quedaba corto el tiempo. Veo cosas muy parecidas al 2014 a nivel de grupo, sobre todo".

Sobre su vida después del retiro, contó que no planea ser entrenador, aunque Zinedine Zidane decía lo mismo y hoy el francés es múltiple campeón desde el banquillo.

"No pienso en lo conseguido, estoy siempre pensando en lo que va a venir. No voy a ser entrenador, pero Zidane decía eso y después fue técnico y campeón de Champions. Me gusta la dirección deportiva, el armado de grupo, acompañar al técnico, pero tampoco lo tengo claro al cien por ciento", manifestó.