Sería un fracaso si Cruz Azul no supera Repechaje

CDMX.- Santiago Giménez, delantero de Cruz Azul, reconoció que sería un fracaso si La Máquina no supera al Necaxa en el Repechaje.

"Si no llegamos a calificar sería un fracaso totalmente, el grupo está convencido de que tenemos que salir a ganar, si bien no cerramos bien el torneo, hoy tenemos otra oportunidad para poder representar lo que representa Cruz Azul", aseguró el atacante este miércoles en video conferencia.

"No creo que seamos favoritos, Necaxa cerró muy bien, nosotros no lo cerramos tan bien. Va a ser un partido muy parejo, tenemos que salir a proponer y salir a ganar porque estamos en casa".

Giménez dejó claro que el conjunto cementero necesita reaccionar en el Estadio Azteca, en donde sumó 5 derrotas en 9 partidos del Clausura 2022.

"En el Azteca no nos ha ido muy bien, queremos revertir esa situación, uno no entiende por qué no hemos tenido buenos resultados en casa, estamos confiados en que podemos revertir esa situación, y con eso podemos llegar con más confianza a la Liguilla", apuntó.

"Ha de ser muy complicado llenar el Azteca cada semana, más cuando vienes jugando Concachampions, sabemos que tenemos la mejor afición, no creo que hizo falta, no es fácil, hay que pagar un boleto y jugábamos cada semana, cada 4 días, vamos a sentir el apoyo que siempre hemos sentido, no creo que la afición esté contenta con nosotros".