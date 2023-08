Sexto título nacional para Soles

Eduardo Morán / El Diario

Si el dicho dice que no hay quinto malo, el equipo de ciclismo Soles de Ciudad Juárez puede presumir que tampoco hay un sexto malo, después de haber sumado seis títulos nacionales consecutivos en el Campeonato Infantil de Ruta, que recientemente se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa.

“En realidad creo que de los seis campeonatos que hemos ganado éste ha sido el más difícil, el clima estuvo tremendo. Yo sinceramente llevaba expectativas de otras medallitas por ahí, pero el clima sí pegó muy duro, sobre todo en las categorías chicas”, declaró Óscar Chávez, entrenador del equipo Soles, que sumó tres medallas de oro, tres de plata y una de bronce.

“Si te fijas, ganamos en 14 años, ganamos en 13, ganamos en 10 y luego las cosas se empezaron a complicar de ahí para abajo porque el calor estaba infernal, y no tanto el calor: la humedad, la humedad sí nos pegó bastante. Los niños llegaban a la meta fundidos, es más, antes de salir ya estaban sudando a chorros, por eso siento que este campeonato ha sido el más difícil, el más complicado, ya se me hacía que no lo lográbamos, pero afortunadamente sí se logró”, agregó Chávez.

–¿Qué sigue para el equipo?

“Hay varias competencias aquí locales, está el Chupacabras en octubre. Quiero hacer otra clásica Soles 15 días después de Chupacabras, para que los niños que corren el Chupacabritas tengan el seguimiento para la clásica Soles y que surjan talentos para los equipos de Juárez”.

“Fue bastante demandante por el tipo de clima, que es muy húmedo. En la carrera había partes que eran pesadas, pero no estuvo tan fuerte en algunos momentos”, comentó Yaretzi Aguirre, ganadora de medalla de oro en la categoría de 14 años.

–¿Cuál fue la clave para el triunfo?

“Lo principal es desearlo o mentalizarse a quererlo, que lo vas a lograr. Yo corro siempre a lo que me dé la carrera, nunca tengo una estrategia antes, siempre corro a lo que pase y ya”.

Medalla de oro en la categoría de 10 años, María José Arroyo participó en su quinto campeonato nacional.

“Me sentí bien, la carrera en algunos momentos estuvo pesada. Las niñas estaban fuertes, pero no tuvieron fuerzas para ganarme porque cuando en la llegada era subida y yo sé que las niñas no son fuertes para la subida”, compartió María José, quien ya tiene cuatro años en este deporte.

Marcela Sofía Ríos Hernández, medalla de plata en la categoría de los 11 años, dijo que en varios aspectos la competencia fue dura, pero su estrategia fue no soltar el lugar que tenía.

–¿Por qué practicas el ciclismo?

“Empecé porque me habían preguntado si quería hacer un deporte, entonces acepté y lo que más me gusta es entrenar, viajar y conocer más lugares”, dijo Marcela, quien tiene tres años en este deporte y es estudiante de sexto año en la escuela Patria 1.

Campeonato Nacional Infantil de Ciclismo de ruta

5 y 6 de agosto

Mazatlán, Sinaloa

Los medallistas del equipo Soles

Nombre Categoría Medalla

Yaretzi Aguirre 14 años Oro

Eliam Roberto Antillón 13 años Oro

María Arroyo 10 años Oro

Marcela Sofía Ríos Hernández 11 años Plata

Alberto Acosta 9 años Plata

Ana Fernanda Ortiz Márquez 6 años Plata

Sara Allen Martínez Marín 9 años Bronce