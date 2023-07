Shakira y Lewis Hamilton se van de fiesta en Londres

Agencia Reforma

Londres.- Después de que el fin de semana Shakira viajara a Reino Unido para asistir al Gran Premio de Gran Bretaña, ahora se ha dado a conocer que la cantante y Lewis Hamilton acudieron a un club nocturno en Londres donde estuvieron hasta altas horas de la noche.

De acuerdo con DailyMail, la intérprete de "Monotonía" estuvo en todo momento con el piloto hasta las 3:00 horas, donde rentaron una mesa VIP del club nocturno Tape.

"La pareja se estaba divirtiendo mucho en una mesa VIP en el club, con Shakira de fiesta hasta las 3:30 a. m. antes de dar por terminada la noche, mientras que Lewis se quedó fuera hasta las 6:00 horas", comentó una persona que se encontraba en el antro.

Una fuente también le reveló a The Sun que Shakira se la estaba pasando muy bien en compañía de Hamilton. Bailaron y estuvieron platicando toda la noche, lo que sorprendió a los seguidores de la barranquillera, ya que con Gerard Piqué no salía a fiesta debido a que el círculo cercano de amigos del futbolista no la aceptaba.

Hace unas semanas Shakira acudió al Gran Premio de Barcelona y fuentes cercanas a la cantante dijeron que la blusa que utilizó la intérprete de "Día de Enero" fue un regalo del piloto.

Previo a ello, un allegado le comentó a People que Shakira se está dando una oportunidad en el amor con Lewis Hamilton y están en fase de conocerse.