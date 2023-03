Sí le tengo un odio al América: 'Bofo' Bautista

Agencia Reforma Agencia Reforma

Guadalajara, Jal.- Adolfo "Bofo" Bautista pudo llegar al América, pero su odio por las Águilas impidió que fichara con ellas.

El ex jugador de las Chivas reiteró su animadversión por los azulcremas, que lo buscaron cuando jugaba en el desaparecido Monarcas Morelia.

"Sí le tengo un odio al América. Estando en Morelia nos fue muy bien, llegamos a dos Finales y me ofrecieron ir al América, un representante llegó y me dijo '¿no te interesa (irte) al mejor equipo de México?', y le dije que no, que el mejor equipo de México eran las Chivas y no acepté, después me fui a Pachuca, salimos campeones y fue cuando Chivas se fija en mí.

"No iba a estar a gusto (en el América), el hecho de ver que intercambiaban las playeras, a mí me molestaba, para qué quiero la playera del América", confesó el "Bofo" en el Día de Medios del Clásico Nacional en el Estadio AKRON.

Para Bautista, estos son los partidos en los que las figuras deben dar el resto.

"Se puede ganar o perder, pero la entrega siempre tiene que estar, eso es lo que les pedimos como aficionado. Hay jugadores buenos y que en este tipo de partidos es donde tienen que sacar la casta y demostrar de qué están hechos", añadió.