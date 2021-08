Sí va Biles para la Final de barra de equilibrio

Reforma

Tokio.- La gimnasta Simone Biles sí participará en la Final de la barra de equilibrio de este martes, de acuerdo a la página oficial de Tokio 2020.

La estadounidense ya había renunciado a cuatro finales en los Juegos Olímpicos para proteger su salud mental y física.

"Estamos muy emocionados de confirmar que verán a dos atletas estadounidenses en la barra de equilibrio, Suni Lee y Simone Biles", informó la Federación estadounidense.

Biles, cuatro veces campeona olímpica en Río 2016, sorprendió al mundo al abandonar en mitad de la competición la Final del All Around por equipos el pasado martes. Fue luego declarada baja sucesivamente para la Final del All Around individual, de salto, de barras asimétricas y de suelo.

A sus 24 años, en sus segundos Juegos Olímpicos, sufrió una crisis de autoconfianza, debido a la presión y un problema de pérdida de referencias en el espacio, que pone en peligro físico a esta gimnasta en las acrobacias.

La Final de la barra de equilibrio es la última en el programa de la gimnasia artística femenina y es por tanto la última oportunidad de ver a la campeona estadounidense en Tokio.

Biles publica regularmente sus estados de ánimo en las redes sociales: "Tengo el derecho a tener límites y a no sentirme mal (por tenerlos, ndlr)", se podía leer en el texto de un dibujo publicado el domingo.