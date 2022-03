Siente Santos vergüenza y tristeza por su América

Tlaxcala, México.- Antonio Carlos Santos, dos veces campeón con el América, le da una gran melancolía ver el triste vuelo de sus Águilas en este Clausura 2022 y más cuando ponen a Fernando Ortiz como técnico interino.

"Hasta me dan ganas de llorar, me dan ganas de llorar ¿Ortiz? ¿Qué hizo Ortiz en el futbol mexicano, en el América?", cuestionó el ex futbolista brasileño en entrevista con CANCHA.

"Me da tristeza que lo traigan para ser director técnico de la Sub 20 y no a un Cesilio (de los Santos) que fueron campeones, mientras un (Guillermo) Huerta, mientras (Raúl) Rodrigo Lara, siguen siendo auxiliares de ellos, y eso es una vergüenza".

El ex jugador de las Águilas, quien se coronó en las temporadas 1987-88 y 1988-89, consideró que a los actuales futbolistas del plantel azulcrema les ha pesado la camiseta.

"Les ha quedado más grande de lo que está su salario, somos la segunda o tercera nómina más grande de la Liga", apuntó.

"La grandeza y el escudo ahí se quedan, lo que hemos perdido es un poco de aficionados, la afición no nos va a perdonar tantas humillaciones que hemos sufrido últimamente".

De paso, Antonio Carlos lamentó que el propietario del América, Emilio Azcárraga Jean, no reaccione para que las Águilas retomen el vuelo.

"Si el dueño no dice nada, el verdadero culpable de todo es el dueño, él lo deja, está dejando, esperando que termine (el torneo) para tomar una decisión", agregó.

"Las decisiones se toman ya y que ponga a la gente que siente los colores, gente que ama el equipo, sólo está buscando la parte económica, realmente gente que tenga ese sentir, ese querer del equipo".

Al histórico azulcrema le duele lo que los seguidores del América están viviendo.

"La afición seguirá dolida, seguirá siendo humillada y a él le vale", lanzó.Apostar por fuerzas básicasAntonio Carlos Santos dejó un apunte al América para reconstruir el camino como protagonista en la Liga MX.

El ex futbolista azulcrema consideró que las Águilas deben darle juego a sus canteranos.

"Que vuelvan a sus raíces, que den una vuelta a su pasado y ellos van a encontrar en esto la respuesta", explicó a CANCHA.

"Creo que tienen que volver a darle oportunidad a la gente de fuerzas básicas, con más bríos, con más ambición, con más sentimiento a la camiseta".

Eso sí, el histórico americanista pidió que contraten foráneos de calidad.

"Y traer extranjeros de calidad, que vayan a Argentina, que vayan a Brasil, que vayan a Uruguay, que vayan a Chile", apuntó.

"Y traten de traer los mejores jugadores jóvenes, que sean figuras en el club América y ya después que los puedan vender, como lo hicieron conmigo".

Antonio Carlos siempre será exigente con el América.

"Todo mundo cree que mis críticas son destructivas, que tengo estar ahí de la mano diciendo: 'no, gracias, hay que amar al equipo, hay que estar a muerte en las buenas y en las malas'", agregó.

"No, no, señores el futbol no es así, es de resultados para un club grande, para un club que invierte, para un club con afición maravillosa, para un club del que dependen miles de trabajadores, no deberíamos estar representados por esos futbolistas".

@FZapataCANCHA