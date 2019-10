Siente Yamileth gran compromiso 

Chihuahua.- La chihuahuense Yamileth Mercado dice sentir un gran compromiso de cara a su pelea de título mundial el próximo 9 de noviembre, en Cuauhtémoc, Chihuahua, ante la campeona mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, la keniana Fatuma Zarika.

"La confianza de mis promotores y entrenadores, lo difícil que ha sido traer esta pelea aquí y el momento en que vivo, me da un gran compromiso de dar lo mejor de mí, de sacar el resultado y darle a Chihuahua su primera campeona mundial", dijo Mercado, originaria de Cuauhtémoc, este miércoles, en rueda de prensa.

Mercado, que cayó ante Zarika el 8 de septiembre del año pasado, en Kenia, ha entrenado en Hermosillo, Sonora, los últimos dos meses.

"Ha sido un gran sacrificio, estar lejos de mi familia, una pausa en mis estudios, pero es mi momento. Me han ayudado mucho en mi preparación, he entrenado al mismo ritmo que (Miguel) el 'Alacrán' Berchelt y (Francisco) 'Gallo' Estrada. He hecho sparring con peleadoras del Comité Olímpico, me siento lista".

La función será el 9 de noviembre en el Poliforo de ciudad Cuauhtémoc