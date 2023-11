Sigue al mando

Cortesía

Diego Mejía se mantiene como director técnico de los Bravos de Juárez, ya que tiene contrato con el club juarense hasta junio del próximo año, informó este jueves en conferencia de prensa Beto Valdés, director deportivo del FC Juárez.

Al mismo tiempo, el directivo de la institución fronteriza dejó en claro que a partir de ya se acabaron los pretextos tanto para jugadores como para cuerpo técnico, por lo que esperarán de ellos resultados positivos desde que arranque el torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

“Diego tiene contrato hasta junio 2024, y también creo que siempre fui honesto desde que llegué, y me parece que es algo que nos ha caracterizado esta administración pasando por la gran asesoría que tengo por parte del área de comunicación, que es un excelente grupo de trabajo, seguimos en mejoras, seguimos aprendiendo. Mientras no salga una información oficial, es decir, una información institucional, todo lo que se permee en el medio son rumores”, comentó Beto Valdés.

A principio de semana diversos medios nacionales dieron por hecho que Diego Mejía había dejado de ser el entrenador de los Bravos, pero que se le había ofrecido mantenerse como auxiliar técnico de quien llegara a ocupar su lugar.

“A mí me llama la atención lo que se comunicó, lo que se dijo, yo lo que les puedo transmitir es que Diego Mejía tiene contrato hasta junio 2024”, añadió Valdés.

Beto también señaló que ha tenido pláticas diarias con Mejía y le ha hecho saber que ya se terminó el tiempo de experimentar y el tiempo de construcción.

“Hoy, considerando muchos factores que sucedieron en el torneo, lo correcto es seguir con el proyecto inicial que empezó en junio. Sí, sí también desde esta parte, y lo sabe Diego porque platiqué con él, platicamos diario, le dije ‘Diego, ya no hay tiempo de experimentar’, acá no hay justificaciones, acá si la temporada se inició con pocos jugadores de primer equipo, arropados con jugadores juveniles de Sub 23 y Sub 18, hoy por hoy el equipo va a tener una base de noventa por ciento, hoy por hoy los jugadores tendrán que llegar en tiempo y forma, algunos llegarán un poquito más tarde porque algunos, sin nombres, siguen todavía con participación dentro de la liga”.

Valdés consideró que todos en la vida merecen aprender y merecen una segunda oportunidad.

“Y si esa segunda oportunidad no la sabes aprovechar y no aprendiste de todo lo sucedido, no estamos hechos ni para el futbol ni para ninguna actividad en la vida. Yo creo que Diego entendió, Diego aprendió, Diego lo analizó y llegamos al mismo punto, perfecto, se acabó la construcción, se acabó la paciencia porque necesitamos darle resultados a la afición y al grupo de MountainStar Sports”.

Al inicio de la conferencia y a nombre del FC Juárez, Valdés ofreció una disculpa a la afición porque en el Apertura 2023 no se cumplieron los objetivos establecidos a pesar de que se hizo una fuerte inversión económica.