Sigue Bravos en picada; pierde ante Rayados

Ciudad Juárez.— El poder ofensivo de los Bravos sigue en picada: ya suma cuatro partidos consecutivos, 360 minutos sin poder anotar gol y este sábado el FC Juárez sufrió su quinta derrota del Clausura 2023, segunda al hilo, al perder 3-0 con los Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, en acciones de la Jornada 10.

Lejos han quedado aquellos Bravos que fueron capaces de reaccionar y derrotar 3-1 al Santos de Torreón luego de ir abajo en el marcador, en la ya lejana sexta fecha.

A pesar de que la noche pasada contra los Rayados empezaron el partido con un ligero dominio en los primeros cinco minutos, poco a poco el ataque juarense se difuminó, se perdió, se volvió chato, sin contundencia.

Corría el minuto 22 cuando el cuadro de casa tuvo un tiro de esquina por la banda derecha. Germán Berterame no pudo rematar bien de cabeza, pero sin querer le salió un pase hacia donde estaba Víctor Guzmán, que a bocajarro fusiló al portero Alfredo Talavera para poner arriba a los Rayados 1-0.

Antes de recibir el gol, los Bravos generaban algunas jugadas ofensivas, pero sus delanteros perdían fácilmente el balón de una manera que desesperaría al más fiel de sus aficionados. En algún momento les ganó el individualismo y desaprovecharon una oportunidad que parecía clara, o simplemente intentaban salir con pelotazos, pero al dividir el balón generalmente lo ganaban los Rayados.

Al inicio de la segunda mitad, el entrenador argentino Hernán Cristante decidió mandar a la cancha a Alan Soñora en lugar de Tomás Molina, y a Agustín Urzi por Jordan Sierra.

Desde su llegada a esta frontera, Urzi presumió que su fortaleza es el uno contra uno y por ahí mandar algún buen centro. Hasta ahora le debe las dos cosas a la afición juarense, pues ni se ve fuerte en el uno a uno y ni ha llegado ese momento en el que ponga un buen servicio.

Monterrey, que no se vio como un equipo ampliamente dominador a pesar de la diferencia de puntos entre los dos equipos, aumentó la ventaja al minuto 62, cuando John Medina probó suerte con disparo lejano, que parecía no llevar peligro, pero en la trayectoria Salcedo desvió el balón y Talavera ya no pudo evitar que se fuera al fondo de las redes.

En la parte final del juego, Jesús Dueñas perdió un balón en su propio campo, el recién ingresado Erick Aguirre lo condujo por la derecha hacia la línea de meta, mandó servicio que techó a Alejandro Arribas, Rogelio Funes Mori controló con el pecho y sin problemas fusiló a Talavera para el 3-0.

Con este resultado, los Bravos se quedan con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y cinco derrotas, mientras los Rayados se consolidan en la cima de la competencia con 25 unidades.

El próximo domingo 12 de marzo, el FC Juárez regresa al ‘Benito Juárez’ para recibir a los Rayos del Necaxa, en partido que dará inicio a las 9:05 p.m. debido a que ese día la frontera norte de México adelantará una hora el reloj.