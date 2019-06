Sigue la novela, FC Juárez podría quedarse sin Primera División

Ciudad Juárez.- La novela Lobos BUAP-FC Juárez, que hace una semana había terminado feliz para los juarenses, podría ponerse turbia luego de que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), sigue sin dar su aval y tampoco ha recibido el pago de la compensación que está obligado a hacer Mario Mendívil, informó el sitio deportivo Marca.

Es por eso que Juárez se podría quedar sin plaza de Primera División, a pesar de que en el club siguen armando los diferentes equipos con los que participará en el Apertura 2019 (Primer equipo, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Femenil).

FC Juárez incorporó un par de jugadores ayer como parte del plan de trabajo e incluso ya se confirmó la pretemporada, la cual se realizará en Querétaro:

"La idea es empezar ya a jugar amistosos a partir de la otra semana, ya están los rivales. Estaremos en Querétaro para tener a la mano a los equipos que están ahí. No importa, (el rival) la idea de los amistosos es agarrar juego", dijo ayer el Gabriel Caballero tras la práctica.