Siguen visores del United a Macías

Toluca.- Visores del Manchester United siguen de cerca a José Juan Macías.

En el partido entre México y Trinidad y Tobago en el Nemesio Diez acudieron los representantes del club inglés para seguir los pasos del futbolista mexicano.

Macías no defraudó. No solo marcó el primer gol al recuperar la pelota desde la media cancha, sino que tuvo mucha incidencia en la ofensiva, con varios disparos o jugando como poste en varias ocasiones.

En el Grupo Pachuca hay una buena relación con el Manchester United, en particular gracias a las conexiones que hizo Marco Garcés, quien fue uno de los elementos clave para que hace años los Red Devils pusieran la mira en Javier Hernández.

Ahora es Macías el que empieza a llamar la atención del poderoso club ingles.