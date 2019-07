Simmons renuncia jugar el Mundial con Australia

Melbourne, Australia (AP) — El nuevo contrato de Ben Simmonns con los 76ers de Filadelfia llegó con malas noticias para los fanáticos de básquetbol en Australia: el astro de la NBA no jugará con el equipo nacional en la próxima Copa del Mundo.



Horas después de que Simmons y los 76ers acordaron una extensión de contrato de cinco años y 170 millones de dólares el martes, Simmons dijo que había decidido pasarse tiempo con sus nuevos compañeros en septiembre, en lugar de viajar a China para el Mundial que se jugará del 31 de agosto al 15 de septiembre.



"Yo quería dejarle saber a todo el mundo que tras hablar con mis representantes he tomado la difícil decisión de no jugar en la Copa del Mundo en China”, dijo Simmons en una declaración.



"Decidí que era mejor usar mi tiempo en septiembre para regresar a Filadelfia y familiarizarme con mis nuevos compañeros de equipo y prepararme para la próxima campaña de la NBA”.



Simmons había sido convocado por Australia para el torneo y había indicado previamente que planeaba jugar.



Ahora contempla estar con el equipo solamente en dos partidos de exhibición contra Estados Unidos en Melbourne el 22 y 24 de agosto, en dos encuentros que se espera se realicen a lleno completo. Dijo además que los Juegos Olímpicos del año próximo en Tokio siguen en su agenda.



Simmons fue la primera selección del draft de NBA en 2016 y fue laureado como Novato del Año en la campaña 2017-2018. Fue participante en el Juego de Estrellas por primera vez la campaña pasada. Ha promediado 16.4 puntos, 8.5 rebotes y 7.9 asistencias en dos temporadas.