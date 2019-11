Sobrevivimos al cuadrilátero, ironiza Macías

Morelia.- Al salir del estadio, el delantero Juan José Macías soltó una frase picante antes de subirse al autobús del León.

"Sobrevivimos al cuadrilátero", dijo con una sonrisa irónica.

JJ Macías está en duda para el partido de vuelta entre León y Monarcas Morelia. El delantero tuvo que salir de cambio al minuto 16' tras una falta que derivó en la primera anotación del conjunto del Bajío.





El técnico Ignacio Ambríz se mostró preocupado por la lesión de Macías durante la conferencia de prensa, asegurando que iba a esperar el parte médico, pero que su tobillo no lucía bien.

Por otra parte, el delantero argentino Leonardo Ramos hizo un análisis de lo ocurrido sobre la grama del Morelos.

"Hicimos un buen partido, Monarcas es un buen equipo que nos hizo el gol sobre el final, es una lástima, pero aún queda el partido de vuelta en nuestra cancha y con nuestra gente", mencionó.

Asimismo, opinó sobre el parón que sufrió el partido debido a los gritos en las gradas del estadio.

"Lo que a mí no me gusta es que se esté parando el partido, cuando pasan esas cosas no dejan fluir el partido, se hace un poco más denso y un poco más difícil todo, para uno y para otro equipo. Es el protocolo hay que respetarlo y hay que seguir", sentenció.