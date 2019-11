Solidaridad en el deporte chihuahuense

En un claro ejemplo de que entre deportistas sí existe la unión y el apoyo mutuo, la nadadora Byanca Melissa Rodríguez recibió de manos de José Emilio Estrada pasajes de avión para asistir en próximos días a una competencia clasificatoria a Estados Unidos.

Fue previo a su entrenamiento diario en la alberca del Club Britania de Chihuahua donde se dio este momento emotivo entre ambos y Emilio, a nombre de la empresa local Aseo Urbano, le entregó personalmente los boletos con destino a la ciudad de Atlanta, Georgia.

“Cuando yo gané el Teporaca en motociclismo en el 2009 ella también fue ganadora, la recuerdo con mucho agrado ya que compartimos un gran momento y eso no se olvida, y por eso con mucho gusto apoyamos el talento, ya que me sorprende que 10 años después ella siga a esos niveles de competencia y eso a nosotros y a la empresa Aseo Urbano nos llena de orgullo”, dijo José Emilio, quien actualmente estudia en la Universidad de Colorado y aún práctica con éxito el Endurocross y Motocross en Estados Unidos.

Por su parte Byanca se mostró muy agradecida por el noble gesto de la familia Estrada, ya que en estos momentos continúa fuertemente su preparación para dar la marca a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, de los que se encuentra a solo cuatro centésimas de segundo, y aún tendrá algunas competencias donde estará buscando calificar, como esa de Atlanta a celebrarse los primeros días del mes de diciembre, pero no contaba con sus boletos de avión.