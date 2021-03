Somete Tri preolímpico a Costa Rica

Concacaf

Guadalajara— México definió su destino en los inicios del primer y segundo tiempo. Escribió el 3-0 frente a Costa Rica, que le otorga 6 puntos para así obtener su pase a la serie semifinal del Preolímpico de la Concacaf.

Los ticos se quedaron sin posibilidad de clasificar, al quedarse en 0 unidades.

Mejor inicio de partido no pudo tener el Tricolor. No solo por anotar al minuto 5, sino por la forma en que tejió la jugada para dar el pase a la red. Alexis Vega comenzó el avance por el sector izquierdo, tocó al centro para José Esquivel, y de ahí a la izquierda para Sebastián Córdova, quien asistió a Uriel Antuna para empujar al fondo. Una pared perfecta contra la que no hubo defensa.

El equipo de Jaime Lozano, con la ventaja y el control se dedicó a complacer al público que le coreaba sus toques en corto con un "¡Olé!", o el grito de "¡México!", y los aficionados de las Chivas exigían la presencia de su delantero estrella al manifestar: "¡Mete a Macías!".

El marcador no se alteró en la primera mitad con una sola llegada para Luis Malagón, y en el segundo tiempo vendría el 2-0 que nació de los pies de Antuna con una serie de gambetas a los defensores ticos, para dejar el balón en la potente pierna derecha de Vega, quien mandó al fondo al 52'.

México llevó con calma las acciones, la afición celebró con el "Cielito Lindo", José Juan Macías entró al 66´, y al 68´ el 3-0 se elaboró con la triangulación entre Carlos Rodríguez, Jesús Angulo, y terminó Sebastián Córdova para consolidarse como el goleador del Tricolor con 4 anotaciones.

Su próxima cita es ante Estados Unidos, el miércoles en el Estadio Jalisco, ya solo para definir si clasifica en primer o segundo lugar a las semifinales.