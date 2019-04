Somos el peor enemigo, admite Ambriz

León.- Ignacio Ambriz ansía la victoria número 12 de la temporada, pero sabe que el rival en turno no será sencillo, por lo que pide a sus futbolistas máxima concentración y no fiarse del momento que vive el Atlas.

"El peor enemigo somos nosotros mismos. Debemos respetar al rival, de que no anda bien, el entorno también, piensan que es el Atlas y ganamos seguro, pero no, estos son los partidos que más me preocupan”, mencionó.

Ambriz confiesa que le emociona ver a su equipo desplegar buen futbol, pero también es consciente que aún no han ganado nada, por lo que su trabajo en estos momentos está enfocado en mantener la exigencia al máximo en cada entrenamiento y ubicar a sus jugadores para que no desprendan los pies de la tierra.









“Cuando las cosas pintan bien, todo mundo habla bien de ti, pero esa es mi tarea, que tengamos los pies sobre la tierra, que hoy seamos lo más sencillo y humilde que podamos, al final no hemos logrado nada, solamente hemos ganado once partidos”, destacó.

El técnico del equipo guanajuatense llegó ante Puebla a su triunfo número 100 como entrenador en 268 partidos, por lo que buscará aumentar esa marca y conseguir con León su primer campeonato de Liga como técnico.