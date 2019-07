Son Bravos con ‘garras’

Ciudad Juárez.- Con la llegada de Jefferson Intriago como refuerzo, Bravos de Juárez cuenta hasta el momento con siete jugadores procedentes de los Tigres de la UANL.

Esta situación de apertura entre ambos clubes mexicanos ya la había anticipado Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo del conjunto juarense, el 19 de junio cuando confirmó ante medios locales el arribo de Bravos a Primera División.

“La relación con Tigres no queda igual, queda mejor”, comentó aquella tarde Navarro Garete.

“La relación con Tigres se fortalece, ya estamos trabajando con ellos, así como con otros equipos, con alianzas de ida y vuelta para realmente poder tener la capacidad de traer a los mejores jugadores”, añadió.

La última adquisición del conjunto fronterizo es el mediocampista ecuatoriano Jefferson Intriago, quien participó en la Copa América 2019 y apunta a ser uno de los jugadores estelares en la próxima temporada.

Los otros elementos del conjunto de San Nicolás que están con la escuadra de Ciudad Juárez son Manuel Viniegra, Éder Borelli, Mauro Fernández, Jesús Delgado, Enrique Palos y Alberto Acosta, quien también se unió al grupo hace algunos días.

Fue en la pretemporada en Querétaro donde apareció el defensa Acosta Alvarado, en el partido en el que Bravos cayó 4-2 ante los Correcaminos de la UAT.

Alberto es un jugador que se desempeña como defensa y que hasta el semestre pasado jugó con Monarcas Morelia, pero su carta pertenece a Tigres de la UANL.

El ecuatoriano Intriago también pertenece a Tigres, club que se ha caracterizado por adquirir jugadores para posteriormente prestarlos o venderles a otros clubes.

“Yo doy gracias a Dios porque Tigres pudo comprarme, uno agradece eso, pero estoy más agradecido con Bravos porque es el equipo que me está dando ese voto de confianza, esa oportunidad de venir al futbol mexicano”, dijo el futbolista de 23 años.

Hace unos días, antes de que Bravos lo confirmara, la Liga de Quito dio a conocer que su jugador había firmado un precontrato con Tigres, equipo que tras oficializar el fichaje, envió a este elemento a otro equipo mexicano.

Con Bravos está pendiente la llegada de Israel Jiménez, de quien se asegura vendrá también a reforzar al equipo fronterizo, pero todavía no ha llegado a un acuerdo económico, por lo que no ha sido anunciado.

A Tigres, de Bravos, salió el canterano y seleccionado nacional Sub-18, Omar Panuco Padilla, como en su momento lo han hecho otros jugadores juveniles de Juárez, como lo hizo Samuel Palacios, quien estuvo un año con las fuerzas básicas de Tigres.

Después de su participación en el torneo copero con Bravos en 2018, Samuel emigró a Nuevo León, donde permaneció dos semestres deportivos (Apertura 2018 y Clausura 2019).

Panuco, quien ya se encuentra en Nuevo León, se fue a préstamo por un año con el cuadro felino.