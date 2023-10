Son rumores: Horner por comentarios de Hamilton sobre Checo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, se pronunció al respecto de las declaraciones de Lewis Hamilton en la antesala del arranque de las actividades del Gran Premio de México sobre el trato que le da la escudería austriaca a Sergio Pérez, a la cual consideró que no le ayuda del todo cuando está bajo presión.

El jueves, un día antes del arranque de las actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto británico dijo: "Creo que tiene un gran apoyo a su alrededor, se está cuidando muy bien a sí mismo, pero pienso que su equipo no le está ayudando del todo. Bueno, no diría todo el equipo, sé que Red Bull está formado por muchos integrantes... pero hay algún portavoz en particular que no se ha portado muy bien a la hora de ayudar psicológicamente a 'Checo".

Horner no pasó por alto estos dichos y declaró al respecto: "Es muy agradable que Lewis tenga tanto cuidado y atención por Checo cuando cuestionaba la validez de los compañeros de Max hace sólo unas semanas".

"Siempre hay rumores que circulan en este paddock, especialmente cuando hay muy poco que escribir. Pero él tiene una gran relación con el equipo, una relación fuerte con su compañero, y queremos verlo terminar segundo en la clasificación, algo que nunca hemos logrado, tener un 1-2", comentó Horner.