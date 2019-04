Sorpresa chilena; eliminan a Zverev

Barcelona





El chileno Nicolás Jarry (81 del mundo) protagonizó la gran sorpresa ayer en el Torneo de Barcelona al eliminar en segunda ronda al alemán Alexander Zverev, tercero del mundo y segundo cabeza de serie del torneo catalán.





Jarry se coló en octavos tras superar 3-6, 7-5, 7-6 (7/5) a un Zverev que no se encuentra en su mejor momento, en una temporada en la que cayó en octavos en el Abierto de Australia y Montecarlo, en dieciseisavos de final en Indian Wells y en su primer partido en Miami.





Simplemente jugué mal, no es un secreto”, afirmó Zverev. “La mayoría de los puntos que gané fueron errores no forzados por su parte. Estoy en un pozo y no sé cómo salir de él”, añadió el alemán.





El día fue prolífico para el tenis chileno con la victoria de Christian Garín (48 del mundo) por 7-5 y 6-4 ante el eslovaco Martin Klizan (47).

Jarry se medirá por un puesto entre los ocho mejores con el ganador del duelo entre el español Fernando Verdasco (37) y el búlgaro Grigor Dimitrov (43). Garín, por su parte, espera al canadiense Denis Shapovalov (20).





Horas antes, el español David Ferrer (155) debutó con una victoria ante el alemán Mischa Zverev (96), 6-3 y 6-1. Para Ferrer el de Barcelona es el penúltimo torneo de su sobresaliente carrera, que cerrará en un par de semanas en el Masters 1000 de Madrid.





Ferrer, de 37 años y ganador de 27 torneos ATP, anunció hace meses que dejará las pistas tras competir en la capital española. Antes intentará llegar lejos en el Conde de Godó.





Ahora jugará en segunda ronda con el francés Lucas Pouille (32). En caso de victoria y si Nadal (2) cumple ante el argentino Leo Mayer (63), habrá ‘clásico’ entre ambos ilustres tenistas en octavos.