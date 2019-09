Soy el MVP de los MVP: Zlatan

Zlatan Ibrahimovic, candidato a la Bota de Oro en la MLS, señaló que ese no es un tema que le inquiete.

"Soy el MVP de los MVPs, así que no me concentro en eso", mencionó el futbolista del Galaxy en entrevista para la página de la MLS.

"Me concentro en rendir y hacer que mi equipo gane, porque ahora estamos en una buena posición, sólo tenemos que continuar. Esto es lo que queremos, queremos estar en los Playoffs y luego seguimos la carrera desde ahí. Por lo tanto, quien gane cualquier (premio) individual no es importante para mí", aseguró el sueco.

De igual forma, manifestó que su única intención es apoyar a su equipo para conseguir los objetivos trazados para esta temporada.

"No sé cómo funciona con la Bota de Oro, ¿con Playoffs o sin ellos?, no lo sé, sólo trato de ayudar a mi equipo. Creo que me perdí cinco o seis juegos en comparación con los otros", comentó.

Zlatan suma 27 goles con el Galaxy esta campaña, dos por detrás del líder, el Carlos Vela, que tiene 29, y uno por encima del tercer lugar, Josef Martínez, que tiene 26.





Fuente: www.elimparcial.com