Soy incha del futbol mexicano: Iker Casillas

Para el exguardameta español Iker Casillas, el futbolista mexicano es fantástico.

“Yo me declaró incha del futbol mexicano, me gusta y cuando puedo lo sigo, siento mucha admiración y respeto por el jugador mexicano y más por ese gran vínculo que nos une”, aseguró ayer en su visita inédita a la ciudad de Chihuahua.

Considerado una de las más grandes figura emblemáticas del futbol mundial, el exmerengue dijo ayer a su llegada a esta capital, sentirse complacido por ver de cerca el compromiso que se tiene con la niñez mexicana.

“Para nosotros, Fundación Real Madrid, es importantísimo de que crezcan niños de bien y dijo que el objetivo es que sigan ilusionados con trabajar y seguir sus sueños con la práctica del deporte”.

Iker aprovechó su estadía para platicar por unos minutos y firmar balones a los niños y niñas de algunas de las escuelas socio deportivas de Fundación Grupo Bafar en sus propias instalaciones para posteriormente llevar a cabo un cocktail de bienvenida al jugador con invitados especiales.

“Quiero ser un motivador e inspirador para ustedes y que vean que los sueños sí se cumplen”.

El campeón del mundo en el 2010 y de Europa en dos ocasiones con la selección española, es actualmente embajador de la Fundación Real Madrid y es el gran invitado para el décimo torneo anual de golf ‘Une.T’ de Fundación Grupo Bafar “Por mejores mexicanos” a celebrarse éste día en el club Campestre de Chihuahua.

Por último, el cancerbero ibérico quedó complacido y sorprendido por la calidez humana que fue recibido y encantado con lo que ha visto de Chihuahua.

El exguardameta multicampeón de liga y copa con el Real Madrid por problemas de salud se retiró del futbol y ya no continuó en el Porto de Portugal donde se despidió en el 2020.

Íker tiempo atrás aspiró a dirigir la Federación Española de Futbol y actualmente ocupa el puesto adjunto al Director General de la Fundación Real Madrid.

Jugó más de mil partidos a nivel profesional inició su carrera en 1999 debutando en el Real Madrid.

Por otra parte, el torneo de golf se realizará en un solo día, éste viernes 8 de octubre, en un formato a go go de 18 hoyos con 300 jugadores, iniciando a las ocho y media de la mañana y culminando a las tres de la tarde con una comida de premiación. La bolsa de premios a repartir será de más de un millón y medio de pesos así como un auto Mustang para el primer ‘hole in one’.

Cabe mencionar que en el evento también se llevará a cabo un torneo de dominó en las mismas instalaciones del club Campestre de Chihuahua.