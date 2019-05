Soy mexicano y siempre he dicho que México es lo mejor: Carlos Vela

Después de que Carlos Vela rechazara nuevamente una convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa Oro, Univisión preguntó al jugador si se sentía orgulloso de México.

Vela comentó que el no estar en algunas convocatorias del Tricolor genera especulaciones con las cuales no está de acuerdo.









"No es como se ha querido decir que no siento el país, nada que ver. Al final es futbol y nada tiene que ver con lo que yo siento y lo que yo soy. No hay manera de decir que soy de otro lado, ni quiero serlo, soy mexicano y disfruto serlo", dijo para el medio.

Además, mencionó que todos los jugadores que han participado con el ‘Tri’ han intentado poner el nombre del México en alto.

Sin embargo, aseguró:

Hasta el último día de mi carrera voy a intentar poner en lo más alto a mi país y espero que disfrute la gente conmigo".

El delantero de LAFC también expresó que no se siente agobiado por las críticas, ya que por su forma de pensar en México había personas que valoraba su trabajo y sabe que el que un jugador sobresalga en otros países, siempre será positivo.









Asimismo, dijo que siempre se ha dado a la tarea de enseñar y decir que México es el mejor país que hay.

“No soy de Estados Unidos ni de España, soy mexicano y siempre lo he dicho: ‘México es lo mejor’".





Fuente: www.elimparcial.com