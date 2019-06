Suárez pide poner en cintura a quienes rechacen al Tri

Ciudad de México





El exdefensa Claudio Suárez exhortó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para la creación de un reglamento y evitar que los jugadores rechacen ser convocados con el Tricolor por cualquier motivo, mismo que debe obligar a los clubes a prestarlos.

El mundialista en Estados Unidos 94, Francia 98 y Alemania 2006 entiende y respeta que en ocasiones los futbolistas descarten al Tricolor para atender otros compromisos, pero con un reglamento algunas situaciones se podrían evitar, siempre y cuando se respete.









“Coincido (que exista un reglamento), he manifestado que lo debe haber, pero que se cumpla, que no lo estén cambiando, porque cuando llegué a la selección en 1992 con (el técnico César Luis) Menotti había problemas administrativos”, señaló “El Emperador”.

Después se fue mejorando con los años, pero lamentablemente lo volvieron a cambiar, entonces no se mantiene ese reglamento de exigirles también a los mismos clubes, porque hay que decirlo, también se niegan a prestar a los jugadores, entonces tendrían que darle prioridad a la selección y junto con el técnico darle ese apoyo”, aseguró Suárez.

El exmundialista recordó que en ocasiones ese código no era respetado, “pasaba que un técnico llamaba a algún jugador y éste se negaba a ir a la selección, pero después se cambiaba de técnico y ese mismo jugador era convocado, y sin problema se presentaba (a la selección), entonces debe haber un reglamento de la Federación y hay que cumplirlo”.

Para la presente Copa Oro de la Concacaf 2019, algunos jugadores como Javier “Chicharito” Hernández y Héctor Herrera, prefirieron no asistir al llamado del técnico argentino Gerardo Martino, situación “que se debe respetar” apuntó el ahora comentarista de una cadena televisiva.









Claudio también dejó en claro que, si no quieren participar, deben de decirlo, “no hay que tenerlos por obligación, tienen que estar convencidos porque desquebrajan el grupo, entonces la Federación debe tener un reglamento y cumplirlo”.

Claudio Suárez admitió que alguna vez se ausentó de la selección mexicana y explicó las circunstancias. “Sí, (rechace a la selección), en una ocasión me acusaron de doping en el 97 y la verdad fue injustamente por la corrupción que había en FIFA, me quisieron culpar y en ese entonces no sentí el apoyo de la Federación, pero después se aclaró.

“Luego tuve un incidente muy fuerte en México, en Guadalajara, que estuvieron a punto de matar a mi familia y a mí, entonces fue algo muy complicado, estaba muy nervioso. Era la eliminatoria para el Mundial del 98 y hablé con el señor Bora (Milutinovic), que era el técnico, y con la Federación de que yo no quería participar, estaba muy nervioso, alterado, pero finalmente me convencieron y terminé participando”, recordó Suárez.