Sube exportación de seleccionados a Europa

Reforma

Ciudad de México.- Jorge Sánchez fichó con el Ajax y con él son siete, y en unos días quizá ocho, los titulares de la Selección Mexicana que militan en el extranjero.

El pase del futbolista al club más ganador de los Países Bajos (28 títulos en la llamada Eredivisie) fortalece el músculo del Tricolor de cara al 22 de noviembre, cuando debute contra Polonia en el Mundial.

César Montes negocia con el Dinamo de Moscú. Otros jugadores que juegan en Europa y se perfilan como titulares en Qatar son Edson Álvarez (Ajax), Andrés Guardado (Betis), Jesús Corona (Sevilla), Hirving Lozano (Napoli) y Raúl Jiménez (Wolverhampton). Además, Héctor Herrera también juega en el extranjero (Houston Dynamo, de la MLS).

La lateral izquierda aún no está definida y Gerardo Arteaga (Genk) podría arrebatarle el puesto a Jesús Gallardo (Rayados), quien ha sido suplente en este arranque de torneo. No obstante, también es posible que Carlos Rodríguez (Cruz Azul) le quite el lugar al "Principito" Guardado.

De la Liga MX, los únicos futbolistas que lucen inamovibles del 11 titular son Guillermo Ochoa y Néstor Araujo, ambos del América.

De acuerdo con el diario De Telegraaf, Sánchez firmó hasta 2027, en una transacción por cinco millones de euros, más 500 mil en bonos. El cuadro azulcrema conservó un porcentaje de la carta, para beneficiarse en caso de que el Ajax venda al lateral.

Casi el 70 por ciento de los convocados por Gerardo Martino al Tri, en la pasada Fecha FIFA, provinieron de la Liga MX.