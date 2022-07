Sueña Toscano con titularidad y campeonato con los Lakers

CDMX.- Jugar al lado de LeBron James, soñar con la posibilidad de volver a coronarse en la NBA -ahora con Lakers- y hasta pelear por la titularidad en el equipo del coach Darvin Ham son los nuevos objetivos del mexicano Juan Toscano.

El nuevo integrante de la franquicia angelina confesó que es un sueño jugar al lado de "The GOAT" -como lo considera Juan-, pues dice que, teniendo en sus filas al mejor basquetbolista de todos los tiempos, los Lakers aspiran a hacer lo que el propio Toscano y los Warriors hicieron hace unas semanas: ser campeones de la NBA.

"JTA" platicó con CANCHA en su vista a México, donde participó en una clínicas a niños y jóvenes... y contó de todo.

Vimos que hace unos días te encontraste a LeBron James en la Summer League, ¿qué te dijo?

"Me dio la bienvenida, y eso es algo especial porque no es cualquiera: es LeBron James. Pero tener la oportunidad de jugar con él, yo que creo es 'The GOAT' (el mejor jugador de todos los tiempos), es un sueño hecho realidad.

Ya jugaste con Stephen Curry y ahora lo harás al lado de LeBron, ¿qué significa todo esto para ti?

"Yo tengo mucho respeto por LeBron como jugador, pero también como un hombre de negocios. Está haciendo muchas cosas afuera del deporte, está cambiando el clima (del deporte), cómo piensan los deportistas y por eso tengo mucho respeto hacia a él".

Cuando ves el roster de Lakers, con LeBron y Anthony Davis, con el nuevo coach Darvin Ham, ¿crees que se puedes ir por un segundo anillo de campeón?

"Yo creo que sí, yo sé qué se necesita para ser campeón y es muy difícil, pero creo que tenemos las piezas para competir por un campeonato. Va a ser muy difícil en la Conferencia del Oeste contra los Warriors, Phoenix, Dallas, Denver, Memphis... hay muchos equipos que son muy buenos, pero cuando tienes al mejor jugador de todos los tiempos, tienes chance".

¿Qué platicaste con el coach Ham? Sabemos que le gusta tu defensa y versatilidad en la duela.

"Ya platicamos mucho, me dice cosas buenas, que yo tengo la oportunidad de jugar mucho ahí, competir por un lugar en el 'Starting Five', pero igual yo no voy a pensar así. Yo voy a pensar que soy el último hombre en el equipo y que tengo que trabajar duro cada día para ganar una posición, pero tenemos la misma filosofía, de jugar duro, defensa, rapidez, ese es mi estilo".

El contrato con Lakers es por un año, pero dices que quieres dejar huella. Entonces, sabes que debes hacer una gran campaña para quedarte más tiempo en Los Ángeles.

"Ojalá, (Lakers) va a tener mucho espacio el año que viene, mucho espacio (salarial) con dinero y todo eso, y ahorita es mi oportunidad para aprovecharla y cambiar la vida de mi familia, o sea ganarme esa bolsa de dinero".

QUIERE JUGAR CON MÉXICO

Anhela ponerse de nuevo el jersey del Tri, pero su vida tuvo un sinfín de cambios en las últimas semanas y eso podría modificar los planes de Juan Toscano.

"JTA" repite en varias ocasiones "yo quiero jugar" y apoyar a la Selección Mexicana en su camino rumbo al Mundial de 2023, así como participar en septiembre en la Americup 2022 en Brasil, pero el cambio de Warriors a Lakers, firmar con una nueva agencia, además de tener solamente garantizado un año de contrato con los Lakers son factores que podrían apagar ese deseo.

Previo a las Finales de la NBA, Toscano ya tenía definido que volvería al Tri para septiembre, quizá antes, pero ya con nuevo jersey y teniendo en cuenta que la campaña 2022-23 de la Liga iniciará en octubre, el delantero de 29 años seguramente tendrá que reportarse con los angelinos para ese mes, y una lesión jugando para la Selección Mexicana arriesgaría su futuro.

Sabemos que quieres jugar con México, pero con el cambio de equipo, la nueva agencia, ¿se pueden complicar las cosas?

"No quiero decir que es complicado. Yo quiero jugar, pero también tengo mis prioridades y número uno es cuidar a mi familia, y con todo respeto, la Selección no paga como en la NBA y yo no puedo hay mucho riesgo al jugar, pues, antes de mi temporada (con Lakers), pero yo tengo mucho respeto y mucho orgullo de jugar con la Selección. Quiero jugar con la Selección y si los Lakers me dejan este año, sí voy a jugar", expresó.

La realidad es que el regreso al Tri dependerá mucho si Lakers le da permiso o no para unirse de nuevo a los 12 Guerreros.

CIFRAS

-1 año de contrato tiene garantizado Juan Toscano con los Lakers de Los Ángeles.

-3 temporadas ha jugado Toscano en la NBA, todas ellas con los Warriors de Golden State.

-4 campañas estuvo Juan lejos del radar de la NBA, al no ser seleccionado en el Draft 2015.

-1.9 millones de dólares le garantiza su contrato con los Lakers.