Sueño de color verde; Julio César Furch busca naturalización

Ciudad de México.- El Santos Laguna comenzó su segunda fase de pretemporada en Cancún, donde realizarán labores físicas. Mientras tanto, Julio Furch no pierde la intención de jugar con la Selección Mexicana y continúa con los trámites para obtener la naturalización.

"Es un objetivo personal, sueño con eso y me encantaría que se pudiera cumplir, pero tengo que mostrarme adentro de la cancha, tratar de llenarle el ojo al técnico. Tiene muy buenos jugadores y le está yendo muy bien en la Copa Oro, mientras sirva para ayudar a México voy a estar dispuesto, quizás compitiendo en alguna convocatoria si me toca, siempre voy a tratar de dar el mejor rendimiento para ayudar a la selección”, afirmó el delantero.

Asimismo, reafirmó que la directiva verde y blanca lo ha apoyado con los trámites.

"Está todo en pie y encaminado, siempre que me preguntan por eso le agradezco al club por todo el apoyo, yo los he apoyado con algunos papeles y con firmas pero la verdad me están dando un apoyo para que quede en estos seis meses y pueda salir cuanto antes”.

Respecto a su situación con los Guerreros, Furch aseguró que está feliz por haber firmado una extensión de contrato hasta 2022. El pampero se estableció en la Laguna, e inclusive, ahí nacerá su primera hija, situación que ha fortalecido el vínculo con la región.

"Contento porque se ha creado un lindo vínculo con el club con una extensión del contrato que nos gustó mucho porque es un club que nos abrió las puertas y hemos crecido tanto en lo futbolístico como en lo personal, pues mi hija va a nacer en Torreón. Los objetivos son siempre apuntar a lo máximo desde el principio, tratar de volver a lo que hicimos un años atrás y pelear por los títulos”, comentó.

El club Santos anunció recientemente el fichaje de Erick Castillo, quien se muda de Tijuana a La Comarca Lagunera para reforzar la delantera comandada por Julio Furch. El ecuatoriano se reencontrará con Guillermo Almada, quien fue su entrenador en el Barcelona de su país.