Sufren jugadoras de ciberacoso y violencia digital

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La capitana del América femenil, Scarlett Camberos, fue víctima de hackeo, pero previamente había denunciado acoso por parte de un seguidor en sus redes sociales.

No es la primera vez que la jugadora azulcrema vive este tipo de acoso, pues alertó desde el año pasado que un usuario había creado cuentas falsas para acosarla y que ha invadido su privacidad al grado de encontrárselo cerca de su casa.

"Hola, ocupo su ayuda en reportar esta cuenta por favor. Ya no soporto más todas las cuentas que hace para molestarme diario y hoy me lo topé en mi camino a casa. No está bien", redactó Camberos en una serie de tuits.

América ha acompañado a Camberos con apoyo legal y psicológico desde que comenzó el acoso.

La jugadora rojinegra y ex americanista, Selene Valera, se sumó a la denuncia de Camberos y señaló que era la misma persona que las había hostigado a ella y su ex compañera Jana Gutiérrez.

"Es el mismo que tiempo atrás molestó a Jana y a mí. Yo le metí demanda, pero no fue de mucha ayuda. Como quiera ya tiene antecedentes, preocupante que acose a Scarlett y se lo tope en la calle", escribió Valera.

La jugadora americanista es el caso más reciente de violencia digital y ciberacoso que distintas futbolistas de la Liga MX Femenil han denunciado desde que se creó la Liga en 2017.

Hace dos años Valera y Gutiérrez fueron víctimas de expresiones de acoso y amenazas en sus cuentas personales de redes sociales. Futbolistas de otros clubes como la defensa de Pumas, Deneva Cagigas, la entonces futbolista de León y ahora de Cruz Azul, Nailea Vidrio y la defensa de Tigres, Greta Espinoza, han denunciado ciberacoso.

El hostigamiento a las futbolistas de la Liga MX Femenil ha traspasado las redes sociales y la defensa americanista Sabrina Enciso denunció el año pasado que un aficionado la besó a la fuerza mientras ella le daba una foto.

Hasta el momento las redes sociales de Twitter e Instagram de Camberos han sido desactivadas, pero no han sido recuperadas.

Protocolo continúa pendiente

Aunque la Liga MX Femenil ha "lamentado y reprobado todo tipo de violencia hacia las jugadoras", sus testimonios han sido desoídos porque no existe hasta el momento un protocolo que contemple las medidas necesarias para prevenir, eliminar o evitar cualquier tipo de acoso hacia las futbolistas.

"Respaldamos la postura y determinaciones del Club América y Scarlett Camberos", fue el escueto comunicado de la Liga, que está en vías de la creación de un protocolo.

América informó que activó los protocolos de seguridad, y ha brindado apoyo legal, digital y psicológico a Camberos desde las primeras denuncias el año pasado.

"La violencia machista tiene una vertiente de violencia digital que se expresa a través del acoso, de amenazas y de hackeo o de molestia en las redes sociales.

"Hablamos de un acoso, en ese sentido ella puede reivindicar ante el Ministerio Público sus derechos", señaló Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. (Con información de Viridiana Martínez)

Apoyo a Camberos

"Condenamos enérgicamente cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Conforme a nuestros protocolos de seguridad, el Club brinda apoyo legal, digital y psicológico.

¡Scarlett, estamos contigo, cuentas con nosotros!".

"El acoso que sufre Scarlett Camberos desde hace mucho tiempo ya es insostenible, ahora hackearon su cuenta de twitter.

Las leyes en nuestro país no le dan la importancia que se requiere al tema del acoso aún y cuando está comprobado que es la antesala para cosas peores".

"El caso de Scarlett Camberos, no debe tomarse a la ligera ni a broma. Ojalá el Club verdaderamente tome acciones para protegerla y garantizar su seguridad (y de todas sus futbolistas".

"Hasta donde tengo entendido, Scarlett ya ha hecho varias denuncias, pero tampoco el sistema de seguridad en nuestro país tiene la capacidad para afrontar este tipo de situaciones. Una vergüenza".

"La persona que acosa a Scarlett lleva ya un buen tiempo haciéndolo, tengo entendido que sabe dónde vive, accesó a todas sus redes sociales, se inventó toda una novela y todavía tiene el valor de twittear un discurso sobre un tema tan delicado como lo es la violencia contra una mujer".

"Lo que le está pasando a Scarlett es una situación horrible. Ella meses atrás ya había hecho público el acoso que estaba recibiendo de esta persona, no solo por internet, también comentó que la seguía hasta su domicilio".

"No sé qué tiene que pasar para que la @LigaBBVAFemenil o los clubes protejan a las jugadoras. El acoso fuera de la cancha no tendría que pasar desapercibido".

