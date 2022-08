Suma Bravos su tercera derrota

Cortesía

Ciudad Juárez.- “Gol fallado, gol en contra” se suele decir en el futbol, algo que también podría aplicar para el FC Juárez luego de que perdiera este domingo por la noche en su visita al Estadio Azteca contra las Águilas del América, con marcador de 2-1, en partido correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2022.

En un partido en el que la lluvia no cesó y en el que las emociones llegaron en el segundo tiempo, los Bravos no lograron reponerse del doblete que marcó Henry Martín e incluso desaprovecharon un penal y salieron del estadio Azteca con una derrota, que es la tercera del torneo para los dirigidos por Hernán Cristante, quien no estuvo en la banca por expulsión.

América se adueñó del balón en los primeros minutos y estuvo cerca de anotar al 25’, pero Talavera estuvo atento nuevamente para desviar un tiro raso de Martín con su mano derecha.

Los Bravos fueron discretos en el ataque durante la primera mitad del partido y no inquietaron al guardameta Guillermo Ochoa, pues no realizaron ningún remate a puerta en 45 minutos.

Inició el segundo tiempo y de inmediato, al minuto 46, llegó el primer remate a puerta de los Bravos. Alejandro Arribas remató de cabeza en un tiro de esquina, pero un defensor del América rechazó el tiro cerca de la línea de gol y alejó el peligro, Guillermo Ochoa ya estaba vencido y no se había lanzado por ese balón.

El cuadro jaurense volvió a generar peligro, ahora al minuto 55, nuevamente en una jugada a balón parado. En un servicio a segundo poste en un tiro libre Maximiliano Silvera recentró y Carlos Salcedo remató de cabeza dentro del área chica, pero su remate salió por un costado del arco, que se encontraba sólo debido a una mala ubicación de Ochoa.

Cuando Bravos apenas había tomado confianza para irse al frente, América respondió y se fue al frente en el marcador con un gol de Henry Martín al minuto 60. El delantero mexicano se anticipó sobre Carlos Salcedo para rematar de cabeza dentro del área en un centro por la banda izquierda y dejó inmóvil a Talavera.

Tres minutos después Martín volvió a hacerse presente en el marcador, ahora en una jugada por la banda derecha.

El atacante azulcrema nuevamente se anticipó en el centro, ahora sobre la marca de Alejandro Arribas, y remató de primera intención con su pierna derecha para mandar a guardar la pelota. En un abrir y cerrar de ojos las Águilas ya ganaban 2-0 al 63’.

Al minuto 70 el FC Juárez tuvo una oportunidad para descontar el marcador luego de que se señalara un penal por una falta sobre Silvera dentro del área. ‘Maxi’ tomó la pelota y se encargó de cobrar la pena máxima, pero su tiro se fue por un lado de la portería y el marcador seguía 2-0 a favor de los locales. Silvera no ha marcado gol desde su arribo al equipo juarense.

Antes de que se cobrara el penal algunos jugadores de Bravos reclamaron al central porque no permitió la ley de la ventaja en la jugada del penal, pues Gabriel Fernández había mandado el balón al fondo del arco, pero el central ya había pitado la falta antes.

El descuento de Bravos llegó al 89’ con un gol de Alan Medina, quien remató con su pierna izquierda de fuera del área para mandar el balón a la red.

El equipo fronterizo buscó el empate y Fernández desaprovechó un mano a mano con Ochoa, pero el delantero estrelló su tiro en el arquero y las Águilas se salvaron sal 90’.

Salcedo tuvo una última para empatar al 92’; el defensor remató de pierna derecha dentro del área, pero Ochoa apareció nuevamente para dejar el marcador 2-1.

Con este resultado el FC Juárez sigue con siete unidades, luego de un triunfo, cuatro empates y tres derrotas en ocho juegos disputados.

Los Bravos regresarán al Estadio Olímpico Benito Juárez el siguiente fin de semana para enfrentar a los Tuzos del Pachuca el próximo sábado en partido por la jornada 8 del Apertura 2022.