Suma Chihuahua medallas en Chetumal

Chihuahua.- La delegación de Chihuahua obtuvo ocho medallas más dentro de las disciplinas de levantamiento de pesas y luchas asociadas que participan en Chetumal, Quintana Roo, además, en Mérida, Yucatán con gimnasia de trampolín dentro de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019.

En halterofilia la chihuahuense Lizbeth Torres Hipólito en la división de los 55 kilogramos dentro de la categoría sub 20, consiguió la presea de oro en arranque, platas en envión y total, mientras que, Flor Corral Chaparro, se acreditó el bronce en envión de los +87 kilogramos de la sub 23.

Por su parte, la delegación representante de Chihuahua en la disciplina de luchas asociadas subió al podio de ganadores con Mario Alberto Solís Serna en la sub 20 dentro de la división de los 125 kilogramos, seguido por Said Lobato Méndez y Carlos Quezada Martínez, en 80 kilogramos y 65 kilogramos de la sub 18, todos adjudicándose la medalla de bronce en estilo grecorromano.

Finalmente, en gimnasia de trampolín Ana Sofía Acosta Altamirano terminó con la tercera posición y con ello la presea de bronce al acumular en una cerrada competencia con 46.840 unidades dentro de la categoría 13-14 años, el oro fue para Andrea Torija de Puebla y la plata se quedó con Verónica Borges de Yucatán. (Con información del Instituto Chihuahuense del Deporte)