Suma oro la cosecha

Marco Tapia / El Diario

Encabezada por Kenia Hamilton, la delegación juarense regresó con varias medallas conquistadas durante su participación el Torneo Panamericano de Taekwondo, que se celebró recientemente en Sogamoso, Colombia.

Kenia ganó oro en la competencia convocada por la Unión Panamericana de esta disciplina, mientras que otros ocho atletas fronterizos sumaron medallas en el campeonato Open que se realizó después del oficial.

“Mis combates estuvieron muy reñidos y muy difíciles, la verdad, uno fue con Colombia y otro contra México. La verdad sí estuvo muy feo haber peleado contra mi mismo país porque es una de mis mejores amigas, es de Nuevo León y se llama Dayana”, dijo la atleta de 11 años de edad.

Kenia compartió que hace casi cuatro años empezó a entrenar taekwondo gracias a su padrastro, que es cinta negra tercer dan, pero al mismo tiempo confesó que en un principio no le gustaba mucho y ponía muchos pretextos para ir a las clases.

Incluso, dijo la joven atleta, antes le tenía miedo a su hermana mayor Grecia, porque la consideraba mejor en el taekwondo porque siempre ganaba torneos y ella no.

“Entonces yo siempre me sentí poca cosa para mis profesores y mis papás, pero después llegaron los nacionales: yo ganaba, ella perdía; se llegó el de Tabasco: yo gané, ella perdió; se llegó el de Aguascalientes: yo gané, ella perdió, y pues ahí fue donde gané confianza la verdad, pero obviamente yo la sigo queriendo mucho y ella es la persona que más me ha apoyado en este camino del taekwondo, siempre me está apoyando, motivando, diciéndome que no me raje, que sí puedo, que soy la mejor y la verdad si a alguien le puedo dedicar esta medalla es a ella”.

Francisco Acosta, medalla de plata en -41 kg, tenía la medalla asegurada desde su arribo a la competencia, pues en su división solamente eran dos contendientes.

“Era del estado de Hidalgo y estuvo muy reñida la pelea, pero no la pude ganar. Me faltó cubrir más a la cabeza y por lo pronto a seguir entrenando”.

“Muy padre, una nueva experiencia para mí totalmente, viajando a otro país. Me gustó la comida, el lugar está muy limpio. Me gustaron las arepas, que son como un hot cake, pero de pan de elote con queso adentro y la gente muy amable”, dijo por su parte Emilio Acosta, quien obtuvo el bronce en la categoría cadetes, división 53 kg.

Brandon Rayos también regresó con el bronce colgado al cuello luego de vencer al representante de Panamá y perder con otro mexicano.

“Es la primera vez que salgo del país, es una experiencia muy bonita, ver otras caras. Muy bonito un lugar así, pero se siente raro no estar en México”, dijo Brandon, quien posiblemente viaja un vez más hacia el sur para competir en Lima, Perú.

Otros medallistas del Abierto Panamericano, todos con bronce, fueron Leonardo Hernández, Fernando Páez, Alexis Rojas, Zoe Buenrostro y Gael Marentes.

“Importante dar ese paso a que como asociación Chihuahua, o como equipo estatal, pues ahora sí que se están volviendo internacionales y poco a poquito que vayan más atletas saliendo a este tipo de eventos para tener ese roce internacional”, dijo Karim Hernánez, presidente de la Asociación Estatal de Taekwondo.

Conózcalos

Nombre: Kenia Danaé Hamilton

Fecha de nac.: 7 de mayo de 2011

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 11 años

Estatura: 1.60 m

Peso: 45 kg

Medalla de oro en Panamericano oficial de Colombia 2022

Nombre: Francisco Acosta Rodríguez

Fecha de nac.: 16 de febrero de 2010

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 12 años

Estatura: 1.45 m

Peso: 39.3 kg

Medalla de plata en Panamericano Open Colombia 2022

Nombre: Emilio Acosta

Fecha de nac.: 16 de febrero de 2010

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 12 años

Estatura: 1.63 m

Peso: 53 kg

Medalla de bronce en Panamericano Open Colombia 2022

Nombre: Brandon Abel Rayos Hernández

Fecha de nac.: Cd. Juárez

Lugar de nac.: 17 de diciembre 2008

Edad: 13 años

Estatura: 1.75 m

Peso: 53 kg

Medalla de bronce en Panamericano Open Colombia 2022

Nombre: Leonardo Hernández Durán

Fecha de nac.: 7 de agosto de 2007

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 15 años

Estatura: 1.70 m

Peso: -51 kg

Medalla de bronce en Panamericano Open Colombia 2022

Nombre: Fernando Páez Álvarez

Fecha de nac.: 30 de marzo de 2007

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 15 años

Estatura: 1.70 m

Peso: 50.500 kg

Medalla de bronce en Panamericano Open Colombia 2022

Nombre: Alexis Fernando Rojas Varela

Fecha de nac.: 19 de marzo de 2009

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 13 años

Estatura: 1.72 m

Peso: 65 kg

Medalla de bronce en Panamericano Open Colombia 2022

Nombre: Gael Marentes Trujillo

Fecha de nac.: 8 de mayo de 2010

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 12 años

Estatura: 1.68 m

Peso: 48 kg

Medalla de bronce en Panamericano Open Colombia 2022

Nombre: Fernanda Zoe Buenrostro Sánchez

Fecha de nac.: 22 de marzo de 2011

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 11 años

Estatura: 1.45 m

Peso: 45 kg

Medalla de bronce en Panamericano Open Colombia 2022