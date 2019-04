Supo que podía morir si seguía jugando al futbol y falleció al día siguiente en pleno partido

El miércoles el diario Soccer Laduma publicó una entrevista al futbolista Papy Faty, en donde revelaba que los médicos le habían prohibido jugar al fútbol por un problema cardíaco. Este jueves, el jugador de 28 años murió en pleno partido.

El hecho ocurrió en Suazilandia, en el duelo entre Malanti Chiefs y el Green Mamba por la liga local, que tras el acontecimiento fue suspendido. Se habían jugado apenas 15 minutos de partido cuando el mediocampista se desplomó sobre el césped y perdió la vida antes de ser trasladado a un hospital, según informó la prensa local.

Faty había sido parte del seleccionado de Burundi que clasificó este año por primera vez en la historia a la Copa África, torneo a nivel naciones más importante del continente. El combinado es tan débil y la federación tiene tan pocos recursos que tuvieron que abrir una página en un sitio de donaciones para recibir dinero y así financiar los viajes para participar.





Papy Faty había sido advertido por los médicos en 2015

Tras la noticia de la muerte, se volvió viral el artículo publicado por Soccer Laduma el miércoles, en el que el propio futbolista había contado que tenía prohibido por los médicos seguir jugando al fútbol. "El doctor me dijo que puedo morir", había revelado.

Es que Faty padecía problemas cardíacos y ya había colapsado en otras oportunidades. La primera vez había sido durante un partido en diciembre de 2015 cuando vestía la camiseta del Clever Boys y luego en abril de 2016, luego de su regreso. Según él mismo contó en la entrevista, se negaba a aceptar la realidad y quería seguir con su carrera.

"Tras realizar un estudio físico, el entrenador me preguntó cómo estaba. Le aseguré que nunca me había sentido mejor, por lo que me incluyeron en la nómina para el siguiente partido. contra Namibia. Jugué los 90 minutos, luego volamos directamente hacia Bujumbura (Burundi), en donde tres días después jugué otros 90 minutos sin sufrir ninguna consecuencia", relató el jugador recordando un episodio ocurrido años atrás cuando jugaba para su selección.









La entrevista en donde revelaba que podría morir

Uno de los equipos en donde jugó, Real Kings, le había rescindido el contrato tras conocer el informe médico. Pero al parecer otros clubes decidieron exigirlo, yendo así en contra de las advertencias de los expertos.

Papy Faty murió tras una carrera en donde defendió los colores del Trabzonspor turco, en donde no llegó a debutar, el MVV Maastricht (Holanda), APR FC (Ruanda), Bidvest Wits (Sudáfrica) y Real Kings (Sudáfrica).





Fente: www.infobae.com