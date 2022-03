Suspenden Jornada 9 por trifulca en Querétaro

Agencias

De acuerdo con información de ESPN, la Liga MX suspenderá el resto de la jornada 9 debido a los hechos de violencia que se vivieron en el Estadio Corregidora entre Queretaro y Atlas, y que derivó en el traslado de nueve personas lesionadas y dos de estas de gravedad.

A través de un comunicado de prensa se dio a conocer que los compromisos pendientes de la presente fecha y que se celebrarán el domingo no se realizarán.

Los equipos fueron informados de esta decisión durante el transcurso de este sábado, por lo que los equipos que viajaron a otras plazas deberán regresar a sus respectivas ciudades a lo largo del día.

La Federación Mexicana de Futbol anunció la apertura de una carpeta de investigación tras los hechos violentos ocurridos en el Estadio Corregidora durante el partido entre Querétaro y Atlas que finalizó en una batalla campal entre aficionados.

Los partidos que no se podrán llevar a cabo son: Pumas vs Mazatlán; Pachuca vs Tigres y Tijuana vs Atlético de San Luis.